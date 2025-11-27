Advertisement

لبنان

بالصور: عودة آمنة ومنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1447553-638998506514276362.jpg
Doc-P-1447553-638998506514276362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم، ضمن خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين من لبنان الى سوريا، وفي المرحلة الحادية عشرة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين وبالتعاون مع منظمة UNHCR و IOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، وذلك من منطقة تعنايل في البقاع عبر مركز الأمن العام الحدودي في المصنع، بالتنسيق مع السلطات الأمنية في الجانب السوري.
Advertisement
 
Image preview
 
Image preview
 
Image preview
مواضيع ذات صلة
السيّد تواكب عملية العودة الآمنة والمنظّمة للنازحين السوريين
lebanon 24
27/11/2025 17:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام ينفذ خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
lebanon 24
27/11/2025 17:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخميس.. المرحلة الثالثة من العودة المنظمة للنازحين السوريين
lebanon 24
27/11/2025 17:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن العام: المرحلة الثامنة من خطة عودة للنازحين السوريين تُستكمل الخميس
lebanon 24
27/11/2025 17:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

الحكومة اللبنانية

المديرية العامة

الصليب الأحمر

صباح اليوم

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:38 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24