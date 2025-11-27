Advertisement

لبنان

لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:29
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة  قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور مقرر اللجنة النائب سليم عون، والنواب الأعضاء: حسين جشي، ندى البستاني، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، طه ناجي، فادي كرم، عدنان طرابلسي، فراس حمدان ، مارك ضو، نجاة عون، إبراهيم الموسوي، أمين شري وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه جو صدي، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، نائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار ابراهيم شحرور، رئيس مصلحة تصحيح المحيط في وزارة الطاقة والمياه: مفيد الدهيني، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل:  بيار معلوف، المدير الإقليمي بالتكليف في الجنوب في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس هيثم بزي، رئيس مصلحة الصيانة بالتكليف في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس محمود الحجار، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس بلدية بيروت: ابراهيم زيدان، رئيس بلدية الغبيري: أحمد الخنسا، رئيس الدائرة الإدارية في بلدية الغبيري يوسف عرابي.

وأشار بيان الى "ان اللجنة من الجهات المدعوة على واقع الطرق والأضرار الناجمة عن الفيضانات، وبنتيجة النقاش أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والبلديات من أجل تنظيف وتعزيل الأنهر وتوسعتها بالإضافة الى ضرورة إجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة عليها.

كما أوصت اللجنة بضرورة أن تضع كل وزارة خطة لها والعمل على إعداد دراسة تقييمية عن الأنهار الحدودية". 
