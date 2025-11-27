لجنة الاشغال ناقشت وضع الطرق وأوصت بالتنسيق بين الوزارات والبلديات

Advertisement

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية وحضور مقرر اللجنة النائب سليم عون، والنواب الأعضاء: حسين جشي، ندى البستاني، حسين الحاج حسن، فيصل الصايغ، طه ناجي، فادي كرم، عدنان طرابلسي، فراس حمدان ، مارك ضو، نجاة عون، إبراهيم الموسوي، أمين شري وقاسم هاشم.كما حضر الجلسة: والمياه جو صدي، رئيس الهيئة للإغاثة العميد بسام النابلسي، مجلس الإنماء والإعمار شحرور، رئيس مصلحة تصحيح المحيط في والمياه: مفيد الدهيني، مدير عام الطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل: بيار معلوف، المدير الإقليمي بالتكليف في الجنوب في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس هيثم بزي، رئيس مصلحة الصيانة بالتكليف في وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس محمود الحجار، بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، رئيس بلدية : ابراهيم زيدان، رئيس بلدية الغبيري: أحمد الخنسا، رئيس الدائرة الإدارية في بلدية الغبيري يوسف عرابي.وأشار بيان الى "ان اللجنة من الجهات المدعوة على واقع الطرق والأضرار الناجمة عن الفيضانات، وبنتيجة أوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية والبلديات من أجل تنظيف وتعزيل الأنهر وتوسعتها بالإضافة الى ضرورة إجراء مسح للتعديات والمخالفات الواقعة عليها.كما أوصت اللجنة بضرورة أن تضع كل وزارة خطة لها والعمل على إعداد دراسة تقييمية عن الأنهار الحدودية".