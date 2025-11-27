وزير العمل: لبنان يطالب المجتمع الدولي بالضمانات

Advertisement

قال "إن الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة بشكل يومي".وأشار الى "أن سنواصل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية، ونطالب بالحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار لكن لا يلتزم".أضاف: نطالب بتطبيق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي مناقشات جديدة.وأكد "أن العدو يواصل توجيه رسائله الرافضة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".وأفاد "بأن الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لم تقم بدورها كما يجب ".وقال "إن خياراتنا مفتوحة ورئيس الجمهورية ورئيسا الحكومة ومجلس النواب يواصلون اتصالاتهم". (الجزيرة)