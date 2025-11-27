Advertisement

لبنان

وزير العمل: لبنان يطالب المجتمع الدولي بالضمانات

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:40
قال وزير العمل محمد حيدر "إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة بشكل يومي".
وأشار الى "أن سنواصل المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية، ونطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار لكن الاحتلال لا يلتزم".
أضاف: نطالب بتطبيق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي مناقشات جديدة.
وأكد "أن العدو الإسرائيلي يواصل توجيه رسائله الرافضة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار".
وأفاد "بأن الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لم تقم بدورها كما يجب ".
وقال "إن خياراتنا مفتوحة ورئيس الجمهورية ورئيسا الحكومة ومجلس النواب يواصلون اتصالاتهم". (الجزيرة)
وزير العمل محمد حيدر: نطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار لكن الاحتلال لا يلتزم (الجزيرة)
