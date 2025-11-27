24
توقيف عصابة ومتهم بتمويل الإرهاب في البقاع
Lebanon 24
27-11-2025
|
07:45
في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، قامت قوّة من
مكتب مكافحة الإرهاب
والجرائم الهامة –
البقاع
في وحدة الشّرطة القضائيّة، بمداهمات عدّة في بلدات: علي النّهري ومجدل
عنجر
وكفر زبد، وأسفرت عن توقيف كل من:
-ح. م. (مواليد عام ١٩٨١، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.
-ع. ش. (مواليد عام ١٩٧٣، لبناني الجنسية)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم تمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة الحربيّة.
-ق. ش. (مواليد عام ٢٠٠٩، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات توقيف بجرمَي سرقة وتأليف عصابة.
سُلَّم الموقوفون إلى القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة
القضاء
المختص.
لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)
Lebanon 24
لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)
07:06 | 2025-11-27
27/11/2025 07:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا
Lebanon 24
عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في محل مفروشات على أوتوستراد البيسارية (فيديو)
Lebanon 24
حريق في محل مفروشات على أوتوستراد البيسارية (فيديو)
09:57 | 2025-11-27
27/11/2025 09:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الإعلام اللبناني ملتزم بالدقة والمساواة وحماية الفئات المهمشة
Lebanon 24
مرقص: الإعلام اللبناني ملتزم بالدقة والمساواة وحماية الفئات المهمشة
09:42 | 2025-11-27
27/11/2025 09:42:45
Lebanon 24
Lebanon 24
