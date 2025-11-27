Advertisement

لبنان

توقيف عصابة ومتهم بتمويل الإرهاب في البقاع

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:45
في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، قامت قوّة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة – البقاع في وحدة الشّرطة القضائيّة، بمداهمات عدّة في بلدات: علي النّهري ومجدل عنجر وكفر زبد، وأسفرت عن توقيف كل من:
-ح. م. (مواليد عام ١٩٨١، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.

-ع. ش. (مواليد عام ١٩٧٣، لبناني الجنسية)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَي توقيف بجرم تمويل الإرهاب وتجارة الأسلحة الحربيّة.

-ق. ش. (مواليد عام ٢٠٠٩، لبناني الجنسيّة)، وهو مطلوب للقضاء بموجب ثلاث مذكّرات توقيف بجرمَي سرقة وتأليف عصابة.

سُلَّم الموقوفون إلى القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
