لبنان

برئاسة نتنياهو.. جلسة في إسرائيل لمناقشة الوضع في لبنان

Lebanon 24
27-11-2025 | 07:58
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصدر عسكري، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعاً مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لمناقشة الملف اللبناني.
لبنان

عربي-دولي

إذاعة الجيش الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

بنيامين

