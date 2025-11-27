Advertisement

لبنان

مفتي الجمهورية استقبل النائب الحشيمي وجمعيات الكشاف المسلم

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:01
A-
A+

Doc-P-1447575-638998526088155333.png
Doc-P-1447575-638998526088155333.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب بلال الحشيمي الذي بحث معه في الأوضاع العامة واخر المستجدات على الساحه اللبنانية.
Advertisement
واستقبل المفتي دريان وفدا من جمعية الكشاف المسلم في لبنان برئاسة القائد العام مروان الغزال يرافقه وفد من جمعية رواد الكشاف المسلم  برئاسة الدكتور احمد الططري.

واطلع الوفد المفتي على اعمال الجمعية واضعا كافة امكاناته بتصرف دار الفتوى، وقدم له دعوة لحضور حفل استقبال تقيمه الجمعية في فندق راديسون في 4-12-2025 الساعة٦ مساء. 
مواضيع ذات صلة
مفتي الجمهورية يستقبل المرشح لمركز نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي
lebanon 24
27/11/2025 17:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان بحث مع النائب الخير ورئيس جمعية المقاصد في المستجدات
lebanon 24
27/11/2025 17:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي الجمهورية لمخزومي: الامر لي
lebanon 24
27/11/2025 17:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان يستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد
lebanon 24
27/11/2025 17:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية اللبنانية

عبد اللطيف دريان

الشيخ عبد اللطيف

عبد اللطيف

الشيخ عبد

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:38 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24