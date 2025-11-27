مفتي الجمهورية استقبل النائب الحشيمي وجمعيات الكشاف المسلم

Advertisement

استقبل مفتي الشيخ النائب بلال الحشيمي الذي بحث معه في الأوضاع العامة واخر المستجدات على الساحه .واستقبل المفتي وفدا من جمعية الكشاف في برئاسة القائد العام مروان يرافقه وفد من جمعية رواد الكشاف المسلم برئاسة الدكتور احمد الططري.واطلع الوفد المفتي على اعمال الجمعية واضعا كافة امكاناته بتصرف دار الفتوى، وقدم له دعوة لحضور حفل استقبال تقيمه الجمعية في فندق راديسون في 4-12-2025 الساعة٦ مساء.