دعم ياباني جديد يعزّز قدرات الرعاية الصحية في برج حمود

إفتتح العامة الدكتور ركان ناصر الدين مشروع تحسين خدمات الرعاية الصحية في مركز قره كوزيان للرعاية الصحية الأولية في منطقة بتمويل من ، من خلال تجهيزه بجهاز متطور للتشخيص بالموجات فوق الصوتية ونظام لتنقية المياه.ثم كانت كلمة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وقد توقف فيها أمام ما تبديه اليابان من إهتمام دائم بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية، بما يعكس حرصًا على دعم بأبنائها جميعًا.وتابع ناصر الدين مؤكدًا أن "الإستثمار الذي تقوم به في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعود إلى أهمية هذه المراكز في تأمين التشخيص والعلاج المبكّر والوقاية من الأمراض إضافة إلى تخفيض الكلفة الإستشفائية".وأعلن وزير الصحة العامة سلسلة خطوات تقوم بها الوزارة حرصًا على استدامة الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الأولية وذلك وفق التالي:"·أجرت الوزارة مناقصة لأدوية هذه المراكز وتم التوقيع عليها الشهر الماضي بحيث تصبح الأدوية على نفقة الوزارة بكلفة حوالى 18 مليون دولار.· تعمل الوزارة على تحديث وتعزيز رزم الخدمات الصحية LPSP، على أن يتم إطلاقها في كانون الأول المقبل لتكون متاحة في داخل المراكز لتأمين الحاجات بحسب الفئات العمرية.· تطلق العامة هذا الأسبوع مناقصة لدعم مراكز الرعاية بالمعدات الطبية التي سيصار إلى توزيعها لدى شرائها على المراكز الموزعة على كافة المناطق .· للمرة الأولى، سيتم رصد أسقف مالية لمراكز الرعاية من ضمن موازنة الوزارة وذلك بحسب عدد المستفيدين من هذه المراكز، تعبيرًا عن حرص الوزارة على تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر والحماية من الأمراض".