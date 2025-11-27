Advertisement

لبنان

دعم ياباني جديد يعزّز قدرات الرعاية الصحية في برج حمود

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:07
A-
A+


Doc-P-1447578-638998529926389026.png
Doc-P-1447578-638998529926389026.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إفتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مشروع تحسين خدمات الرعاية الصحية في مركز قره كوزيان للرعاية الصحية الأولية في منطقة برج حمود بتمويل من اليابان، من خلال تجهيزه بجهاز متطور للتشخيص بالموجات فوق الصوتية ونظام لتنقية المياه.
Advertisement

ثم كانت كلمة وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وقد توقف فيها أمام ما تبديه اليابان من إهتمام دائم بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية، بما يعكس حرصًا على دعم الدولة اللبنانية بأبنائها جميعًا.

وتابع ناصر الدين مؤكدًا أن "الإستثمار الذي تقوم به وزارة الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية يعود إلى أهمية هذه المراكز في تأمين التشخيص والعلاج المبكّر والوقاية من الأمراض إضافة إلى تخفيض الكلفة الإستشفائية".

وأعلن وزير الصحة العامة  سلسلة خطوات تقوم بها الوزارة حرصًا على استدامة الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الأولية وذلك وفق التالي:

"·أجرت الوزارة مناقصة لأدوية هذه المراكز وتم التوقيع عليها الشهر الماضي بحيث تصبح الأدوية على نفقة الوزارة بكلفة حوالى 18 مليون دولار.

· تعمل الوزارة على تحديث وتعزيز رزم الخدمات الصحية LPSP، على أن يتم إطلاقها في كانون الأول المقبل لتكون متاحة في داخل المراكز لتأمين الحاجات بحسب الفئات العمرية.

· تطلق وزارة الصحة العامة هذا الأسبوع مناقصة لدعم مراكز الرعاية بالمعدات الطبية التي سيصار إلى توزيعها لدى شرائها على المراكز الموزعة على كافة المناطق اللبنانية.

·   للمرة الأولى، سيتم رصد أسقف مالية لمراكز الرعاية من ضمن موازنة الوزارة وذلك بحسب عدد المستفيدين من هذه المراكز، تعبيرًا عن حرص الوزارة على تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر والحماية من الأمراض".
(الوكالة الوطنية)

 
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: "الصحة" تعمل على تعزيز شبكة الرعاية الصحية الأولية
lebanon 24
27/11/2025 17:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
دبي تستضيف مؤتمر "الابتكار في الرعاية الصحية 2025": رؤية لمستقبل الطب
lebanon 24
27/11/2025 17:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"الصحة العالمية": يجب أن تتوقّف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في كل مكان
lebanon 24
27/11/2025 17:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: الحل الوحيد للأزمة هو دعم مشروع تمويل مؤقت قبل بدء معالجة فوضى الرعاية الصحية
lebanon 24
27/11/2025 17:12:40 Lebanon 24 Lebanon 24

المستشفيات الحكومية

وزارة الصحة العامة

الدولة اللبنانية

أعلن وزير الصحة

الوكالة الوطنية

وزارة الصحة

وزير الصحة

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:38 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24