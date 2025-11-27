Advertisement

لبنان

أبي رميا زار وزيرة البيئة وبحث معها في ملفات النفايات

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:15
زار النائب سيمون أبي رميا وزيرة البيئة تمارا الزين في مكتبها في الوزارة، حيث عقد اجتماع عمل خُصّص لبحث عدد من الملفات البيئية الملحّة التي تهمّ قضاء جبيل والملفات الوطنية ذات الصلة.
جرى خلال اللقاء التطرّق إلى النقاط الآتية:

" 1. متابعة مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة واسترداد الكلفة المطروح حالياً على الهيئة العامة لمجلس النواب، والتأكيد على ضرورة إقراره لما له من دور أساسي في تطوير الإدارة المتكاملة للنفايات.

2. ملف تعيين رئيس للهيئة الوطنية للنفايات، حيث تمّت الإشارة إلى أنّ الوزارة بانتظار استكمال الآلية المعتمدة، مع التأكيد على أنّ قرار التعيين بات قريب الصدور.

3. بحث واقع معمل حبالين في قضاء جبيل وإمكانية تطويره وتحسين قدرته التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على إدارة النفايات في القضاء.

4. متابعة مرسوم تعيين المجلس الوطني للصيد البري والبحري، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمسار صدوره."

واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والنائب أبي رميا لضمان تقدّم هذه الملفات بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز التنمية البيئية المستدامة. (الوكالة الوطنية)
