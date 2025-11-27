أبي رميا زار وزيرة البيئة وبحث معها في ملفات النفايات

Advertisement

زار النائب وزيرة البيئة تمارا في مكتبها في الوزارة، حيث عقد اجتماع عمل خُصّص لبحث عدد من الملفات البيئية الملحّة التي تهمّ والملفات الوطنية ذات الصلة.جرى خلال اللقاء التطرّق إلى النقاط الآتية:" 1. متابعة مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة واسترداد الكلفة المطروح حالياً على لمجلس النواب، والتأكيد على ضرورة إقراره لما له من دور أساسي في تطوير الإدارة المتكاملة للنفايات.2. ملف تعيين رئيس للهيئة الوطنية للنفايات، حيث تمّت الإشارة إلى أنّ الوزارة بانتظار استكمال الآلية المعتمدة، مع التأكيد على أنّ قرار التعيين بات قريب الصدور.3. بحث واقع معمل حبالين في قضاء وإمكانية تطويره وتحسين قدرته التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على إدارة النفايات في .4. متابعة مرسوم تعيين للصيد البري والبحري، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمسار صدوره."واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والنائب لضمان تقدّم هذه الملفات بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز التنمية البيئية المستدامة. (الوكالة الوطنية)