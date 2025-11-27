Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي: هذا ما قصفناه في جنوب لبنان

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1447584-638998535675188211.jpg
Doc-P-1447584-638998535675188211.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زعم الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة في جنوب لبنان.
 
كما وادعى أنه هاجم مخزنًا احتوى على وسائل قتالية، ومواقع عسكرية استخدمها عناصر الحزب للقيام بمخططات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية، إلى جانب بنى تحتية إضافية.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيليّ يزعم: هذا ما قصفناه في عربصاليم
lebanon 24
27/11/2025 17:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخازن وسائل قتالية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
27/11/2025 17:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
علام إسرائيلي: الجيش سينذر سكان بنايات في قرى بجنوب لبنان قبل قصفها
lebanon 24
27/11/2025 17:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما فعله الجيش الاسرائيلي جنوباً
lebanon 24
27/11/2025 17:12:53 Lebanon 24 Lebanon 24

جيش الدفاع الإسرائيلي

شعبة الاستخبارات

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
10:00 | 2025-11-27
09:57 | 2025-11-27
09:42 | 2025-11-27
09:38 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24