لبنان

سلامة استقبل وفد المجلس الثقافي للبقاع الشمالي

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:27
Doc-P-1447590-638998541397059599.png
Doc-P-1447590-638998541397059599.png photos 0
التقى وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع وفدًا من المجلس الثقافي للبقاع الشمالي.
وتطرق اللقاء مع الوزير الى  الواقع الإجتماعي والثقافي في المنطقة واهمية  تفعيل الأنشطة الثقافية بهدف تعزيز الوعي في الهوية الثقافية والوطنية .

كما اطلع الوزير من الوفد  على  أبرز الأنشطة والإهتمامات التي يقوم بها المجلس.

وقد أبدى الوزير سلامة إهتمامه بتعزيز الوضع الثقافي في المنطقة ، كما وعد ببذل المستطاع للمساعدة في كل ما من شأنه تعزيز الثقافة ودور النهضوي والإنمائي في المنطقة. (الوكالة الوطنية)
