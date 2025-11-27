Advertisement

لبنان

شناعة زار اسامة سعد: جريمة عين الحلوة تستهدف أمن شعبنا وقضيتنا

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:30
زار وفدٌ من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان والمسؤول السياسي لمنطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة،  النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه، وذلك بمشاركة مسؤول ملف اللاجئين الحاج أبو أحمد فضل، وأعضاء القيادة السياسية في منطقة صيدا.
وخلال اللقاء، استعرض شناعة مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، ولا سيما تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار العدو في عدم الالتزام ببنود الاتفاق وتأخره في البدء بالمرحلة الثانية، الأمر الذي يزيد من معاناة أهلنا في القطاع.

كما شدّد شناعة على أهمية "تفعيل العمل الفلسطيني المشترك لمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعرض لها الوجود الفلسطيني في لبنان".

وفي سياق متصل، دان شناعة" بشدة الاعتداء الذي استهدف المدنيين في مخيم عين الحلوة وأدى إلى استشهاد ثلاثة عشر من أبنائه، غالبيتهم من القاصرين"، معبّراً عن" بالغ قلق الحركة تجاه هذا الحدث الخطير الذي يمسّ أمن المخيمات واستقرارها".

وثمّن شناعة" المواقف التضامنية التي عبّر عنها أبناء وفاعليات المدينة"، مؤكداً أن" المخيمات الفلسطينية ستبقى ركناً أساسياً من منظومة الأمن والاستقرار في لبنان، وأن مسؤولية الحفاظ عليها تقع على عاتق الجميع".
(الوكالة الوطنية)
 
