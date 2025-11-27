Advertisement

لبنان

جعجع استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:32
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال ترافقها مسؤولة برنامج النازحين لاڤينيا بريرا، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.
وتناول البحث المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ولا سيّما موضوع تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والوضع في الجنوب، إلى جانب استحقاق الإنتخابات النيابية ومسألة عودة النازحين السوريين، حيث شدد جعجع على" حتمية عودتهم جميعاً من دون تأخير أو انتظار وضرورة دعمهم في بلدهم، بعد مرور عام كامل على سقوط نظام الاسد واستقرار الأوضاع في سوريا".
 
