جعجع استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي

التقى " " في معراب سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال ترافقها مسؤولة برنامج لاڤينيا بريرا، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.وتناول البحث المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ولا سيّما موضوع تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية والوضع في الجنوب، إلى جانب استحقاق الإنتخابات النيابية ومسألة عودة النازحين السوريين، حيث شدد " حتمية عودتهم جميعاً من دون تأخير أو انتظار وضرورة دعمهم في بلدهم، بعد مرور عام كامل على سقوط نظام واستقرار الأوضاع في ".