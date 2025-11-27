Advertisement

لبنان

منسى اطلع على سير العمل والقضايا خلال زيارته المحكمة العسكرية

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:37
زار وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ظهر اليوم المحكمة العسكرية، واجتمع في مكتب رئيسها العميد وسيم فياض مع قضاة المحكمة والضباط المستشارين والعاملين فيها.
ثم التقى اللواء منسى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ومعاونيه، وانتقل بعدها إلى محكمة التمييز العسكرية حيث التقى رئيسها القاضي زياد بو حيدر والضباط الأعضاء فيها، بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي رامي الحاج. واختتم جولته بزيارة قاضي التحقيق العسكري الأول القاضية غادة بو علوان وقضاة التحقيق.

وخلال الجولة، استمع وزير الدفاع الوطني إلى شرحٍ مفصّل عن سير العمل في المحكمة العسكرية، وإحصاءات وأرقام تتعلّق بعدد الملفات المُنجزة والعالقة حتى تاريخه، كما اطّلع على التحديات والمشاكل التي تواجه العمل الإداري في كافة أقسامها.

ونوّه اللواء منسى بجهود كافة القضاة والمستشارين والضباط، مثنيًا على" التزامهم بتحقيق العدالة والإنصاف وفق قسمهم، وعملهم بكل طاقاتهم رغم كثرة الملفات ومحدودية الإمكانات البشرية، لإنجاز القضايا بالسرعة المطلوبة". كما شدّد أمام من التقاهم على "ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وعدم السماح لأي جهة سياسية أو مسؤول، بالتدخّل في شؤونهم أو التأثير في استقلالية عملهم".
 
