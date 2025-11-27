منسى اطلع على سير العمل والقضايا خلال زيارته المحكمة العسكرية

Advertisement

زار اللواء ميشال منسى ظهر اليوم ، واجتمع في مكتب رئيسها العميد وسيم مع قضاة المحكمة والضباط المستشارين والعاملين فيها.ثم التقى اللواء منسى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم ومعاونيه، وانتقل بعدها إلى العسكرية حيث التقى رئيسها القاضي زياد بو والضباط الأعضاء فيها، بحضور ممثل القاضي رامي الحاج. واختتم جولته بزيارة العسكري الأول القاضية غادة بو وقضاة التحقيق.وخلال الجولة، استمع الوطني إلى شرحٍ مفصّل عن سير العمل في المحكمة العسكرية، وإحصاءات وأرقام تتعلّق بعدد الملفات المُنجزة والعالقة حتى تاريخه، كما اطّلع على التحديات والمشاكل التي تواجه العمل الإداري في كافة أقسامها.ونوّه اللواء منسى بجهود كافة القضاة والمستشارين والضباط، مثنيًا على" التزامهم بتحقيق العدالة والإنصاف وفق قسمهم، وعملهم بكل طاقاتهم رغم كثرة الملفات ومحدودية الإمكانات البشرية، لإنجاز بالسرعة المطلوبة". كما شدّد أمام من التقاهم على "ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وعدم السماح لأي جهة سياسية أو مسؤول، بالتدخّل في شؤونهم أو التأثير في استقلالية عملهم".