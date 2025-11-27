افتتاح مشروع تأهيل المدرسة الرسمية في رشكنانيه بدعم من اليونيفيل

Advertisement

افتتح، برعاية وحضور لقوات الموقتة في (اليونيفيل) الجنرال ديوداتو أبانيارا، مشروع تأهيل المدرسة الرسمية في بلدة رشكنانيه - ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها اليونيفيل لدعم البنية التربوية وتعزيز التنمية المحلية في .استهل الحفل بالنشيد الوطني، ونشيد الأمم المتحدة، وقدمت للحفل المربية ليليان صالح. ثم القى مدير المدرسة ،كلمة نوه فيها ب"دور كل من سعى لاعادة تاهيل المدرسة"، شاكر "مساعي اتحاد بلديات قضاء صور وقوات "اليونيفيل" التي مولت ونفذت المشروع ودعمها الحيوي لقطاع التعليم في البلدة"، مؤكدا "أن إعادة التأهيل ستنعكس مباشرة على أداء الطلاب وارتياح الأهالي".أما رئيس المهندس ، فاعتبر "أن المشروع يشكل نموذجا يحتذى في الشراكة الفاعلة بين "اليونيفيل" والبلديات الجنوبية"، مشددا على "أن الاستثمار في التعليم هو حجر الأساس في بناء مستقبل أكثر صلابة واستقراراً للمنطقة التي تعرضت للاعتداءات من قبل العدو الاسرائيلي".من ناحيته، راعي الاحتفال الجنرال ابانيارا، أكد في كلمته "ان هذا المشروع التنموي الذي يستهدف بشكل مباشر الطلاب يأتي في سياق دعم "اليونيفيل" للمجتمعات عبر تعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية، وترسيخ التعاون بين القوات الدولية وأهالي الجنوب، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار في المنطقة".بعدها قدم طلاب الروضات فقرة استعراضية شكروا فيها "اليونيفيل" على مساهمتم في اعادة تأهيل مدرستهم .ثم كان تبادل دروع تقديرية وقص القائد العام والحضور شريط الافتتاح. وأزيحت الستار عن اللوحة وجال الحاضرون في أرجاء المدرسة. (الوكالة الوطنية)