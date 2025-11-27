Advertisement

لبنان

الاتحاد العمالي يؤكد استمرار نضاله السلمي لحماية حقوق العمال والجنوب

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:42
أعلن الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب في بيان، انه "في ظلّ الاعتداءات الاسرائيلية اليومية والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء الجنوب، وارتفاع نسب البطالة وغياب السياسات الإنمائية العادلة، يطالب الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية بالتحرك السريع لمعالجة الأوضاع المتردية".  
أضاف :"إنّ حرمان الجنوب من أبسط حقوقه في اعادة الاعمار واصلاح البنية التحتية، وخلق فرص العمل والدعم الزراعي والصناعي، هو ظلم متماد لا يمكن السكوت عنه ويساعد العدو على إفراغ الجنوب من اهله".  

وطالب ب"خطة إنقاذ تنموية شاملة، تثبت الجنوبيين في أرضهم وتعيد الاعتبار لدور الجنوب في الاقتصاد الوطني، وتوفر للشباب فرصا تحفظ كرامتهم"، داعيا إلى "انشاء صندوق للقروض الاسثتمارية في الجنوب ودعم عمال الجنوب".  

كما   طالبوا   بدعم النقابات والقطاعات الإنتاجية، وحماية اليد العاملة المحلية، معتبرين "إن كرامة الجنوب من كرامة الوطن، وحقوق أهله خط أحمر"، معلنا انه "مستمر في نضاله السلمي المشروع حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لجنوبنا الغالي".

وأكد "الاتحاد" دعمه  "الحراك الواسع والمحق للاتحادات والروابط العمالية، بدءا من البيان الصادر عن رابطة موظفي الإدارة حول إعلان الإضراب والتظاهر اعتراضا على تجاهل السلطة حقوق العاملين في القطاع العام، مرورا بتضامن الاتحاد العمالي العام مع تحركاتهم، وصولا إلى دعم القرار من قبل تجمع روابط القطاع العام، واللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام، وروابط التعليم الرسمي ومتقاعديهم، ورابطة قدامى القوى المسلحة".

ودعا الى "بذل المزيد من الجهود للوصول الى وحدة عمالية كبرى في مواجهة تمنّع السلطة عن إعادة الاعتبار للوظيفة العامة".
