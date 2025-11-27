البعريني يشدد على أهمية المحبّة والتكاتف للحفاظ على أمن واستقرار عكار

Advertisement

لبّى النائب دعوة المغترب اللبناني في ألمانيا محسن إلى منزله في بلدة الحيصة وذلك بحضور النائب ،رئيس بلدية تل السيّد .استُهِلّ اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس بلدية الشرقي محسن صالح الذي قال: " النائب أنتم في بيتكم وبين أهلكم وأنتم أخٌ عزيز ونسأل الله أن نكون دائمًا على قدر هذه الثقة وأن نُحسن التمثيل والعمل معكم لما فيه خير منطقتنا".بدوره عبّر النائب وليد البعريني عن شكره لصاحب الدعوة والحضور مؤكّدًا " أهمية اللقاءات الودية التي تعكس عمق الروابط بين أبناء المنطقة ".وأضاف:" نحن بحاجة إلى هذه المحبّة التي هي عنوان الحقيقي فبالمحبة نحمي منطقتنا ونحفظها من كل ما يُهدّد أمنها وسلامها. علينا أن نتكاتف نتفهّم بعضنا البعض ونحترم بعضنا، فهكذا فقط نستطيع أن نبني ونتقدّم".وختم البعريني قائلاً: "أشكر أخي محسن درويش على كرم الضيافة وأسأل الله أن يديم على هذه المنطقة نعمة الاستقرار والتآلف وأن يُجنّبها الفتن والهزّات فبالمحبّة نكمل الطريق معًا". (الوكالة الوطنية)