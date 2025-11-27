24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
16
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البعريني يشدد على أهمية المحبّة والتكاتف للحفاظ على أمن واستقرار عكار
Lebanon 24
27-11-2025
|
08:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
لبّى النائب
وليد البعريني
دعوة المغترب اللبناني في ألمانيا محسن
درويش
إلى منزله في بلدة الحيصة وذلك بحضور النائب
أحمد رستم
،رئيس بلدية تل
عباس الشرقي
السيّد
محسن صالح
.
Advertisement
استُهِلّ اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس بلدية
تل عباس
الشرقي محسن صالح الذي قال: "
سعادة
النائب أنتم في بيتكم وبين أهلكم وأنتم أخٌ عزيز ونسأل الله أن نكون دائمًا على قدر هذه الثقة وأن نُحسن التمثيل والعمل معكم لما فيه خير منطقتنا".
بدوره عبّر النائب وليد البعريني عن شكره لصاحب الدعوة والحضور
الكريم
مؤكّدًا " أهمية اللقاءات الودية التي تعكس عمق الروابط بين أبناء المنطقة ".
وأضاف:" نحن بحاجة إلى هذه المحبّة التي هي عنوان
عكار
الحقيقي فبالمحبة نحمي منطقتنا ونحفظها من كل ما يُهدّد أمنها وسلامها. علينا أن نتكاتف نتفهّم بعضنا البعض ونحترم بعضنا، فهكذا فقط نستطيع أن نبني ونتقدّم".
وختم البعريني قائلاً: "أشكر أخي محسن درويش على كرم الضيافة وأسأل الله أن يديم على هذه المنطقة نعمة الاستقرار والتآلف وأن يُجنّبها الفتن والهزّات فبالمحبّة نكمل الطريق معًا". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
البعريني: عكار ما زالت بخير بمبادرات أهلها وتكاتفهم
Lebanon 24
البعريني: عكار ما زالت بخير بمبادرات أهلها وتكاتفهم
27/11/2025 17:14:01
27/11/2025 17:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل السفير الإيراني ويشدد على أهمية الاستقرار ودور لبنان الريادي
Lebanon 24
الراعي استقبل السفير الإيراني ويشدد على أهمية الاستقرار ودور لبنان الريادي
27/11/2025 17:14:01
27/11/2025 17:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دريان يشدد على أهمية تعميق الشراكات مع المغتربين
Lebanon 24
دريان يشدد على أهمية تعميق الشراكات مع المغتربين
27/11/2025 17:14:01
27/11/2025 17:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يشدد على أهمية تيسير التحقيقات في قضية تغييب الإمام الصدر
Lebanon 24
عون يشدد على أهمية تيسير التحقيقات في قضية تغييب الإمام الصدر
27/11/2025 17:14:01
27/11/2025 17:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
وليد البعريني
عباس الشرقي
أحمد رستم
محسن صالح
حسن صالح
ألمانيا
تل عباس
تابع
قد يعجبك أيضاً
لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)
Lebanon 24
لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)
07:06 | 2025-11-27
27/11/2025 07:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري زار دريان: لتعزيز وحدة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا
Lebanon 24
أحمد الحريري زار دريان: لتعزيز وحدة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا
10:08 | 2025-11-27
27/11/2025 10:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا
Lebanon 24
عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في محل مفروشات على أوتوستراد البيسارية (فيديو)
Lebanon 24
حريق في محل مفروشات على أوتوستراد البيسارية (فيديو)
09:57 | 2025-11-27
27/11/2025 09:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
13:00 | 2025-11-26
26/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:06 | 2025-11-27
لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)
10:08 | 2025-11-27
أحمد الحريري زار دريان: لتعزيز وحدة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا
10:00 | 2025-11-27
عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا
10:00 | 2025-11-27
شروط الحرب لم تكتمل بعد
09:57 | 2025-11-27
حريق في محل مفروشات على أوتوستراد البيسارية (فيديو)
09:42 | 2025-11-27
مرقص: الإعلام اللبناني ملتزم بالدقة والمساواة وحماية الفئات المهمشة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 17:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 17:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 17:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24