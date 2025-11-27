Advertisement

لبنان

البعريني يشدد على أهمية المحبّة والتكاتف للحفاظ على أمن واستقرار عكار

Lebanon 24
27-11-2025 | 08:52
لبّى النائب وليد البعريني دعوة المغترب اللبناني في ألمانيا  محسن درويش إلى منزله في بلدة الحيصة وذلك بحضور النائب أحمد رستم ،رئيس بلدية تل عباس الشرقي السيّد محسن صالح.
استُهِلّ اللقاء بكلمة ترحيبية من رئيس بلدية تل عباس الشرقي محسن صالح الذي قال: "سعادة النائب أنتم في بيتكم وبين أهلكم وأنتم أخٌ عزيز ونسأل الله أن نكون دائمًا على قدر هذه الثقة وأن نُحسن التمثيل والعمل معكم لما فيه خير منطقتنا".

بدوره عبّر النائب وليد البعريني عن شكره لصاحب الدعوة والحضور الكريم مؤكّدًا " أهمية اللقاءات الودية التي تعكس عمق الروابط بين أبناء المنطقة ".

وأضاف:" نحن بحاجة إلى هذه المحبّة التي هي عنوان عكار الحقيقي فبالمحبة نحمي منطقتنا ونحفظها من كل ما يُهدّد أمنها وسلامها. علينا أن نتكاتف نتفهّم بعضنا البعض ونحترم بعضنا، فهكذا فقط نستطيع أن نبني ونتقدّم".

وختم البعريني قائلاً: "أشكر أخي محسن درويش على كرم الضيافة وأسأل الله أن يديم على هذه المنطقة نعمة الاستقرار والتآلف وأن يُجنّبها الفتن والهزّات فبالمحبّة نكمل الطريق معًا". (الوكالة الوطنية)
 
الوكالة الوطنية

وليد البعريني

عباس الشرقي

أحمد رستم

محسن صالح

حسن صالح

ألمانيا

تل عباس

