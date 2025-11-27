"الوفاء للمقاومة": لبنان يملك الحق في ردع الاحتلال وحماية سيادته واستعادة أرضه المحتلة



وأكدت الكتلة أنّ للبنان وشعبه الحق الكامل في اتخاذ كل ما يلزم لردع العدو ومنع اعتداءاته، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والسياسية لعدم إدانته الجريمة، ومشددة على أنّ دماء الشهداء والمجاهدين وأفراد ستفرض على الاحتلال الفشل في تحقيق أهدافه العدوانية. عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، حيث ناقشت المستجدات السياسية والنيابية المرتبطة بلبنان وفلسطين والمنطقة، وأصدرت بياناً جاء فيه أنّ القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطباطبائي (أبو علي) ورفاقه قاسم برجاوي ومصطفى أسعد برّو ورفعت أحمد حسين وإبراهيم علي حسين ارتقوا قرباناً عظيماً في الدفاع عن الوطن وسيادته، مؤكدة أن اغتيالهم داخل مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل الاحتلال ليس عملاً استباقياً بل عدواناً موصوفاً وتهديداً للأمن اللبناني واستقرار البلاد.وأكدت الكتلة أنّ للبنان وشعبه الحق الكامل في اتخاذ كل ما يلزم لردع العدو ومنع اعتداءاته، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والسياسية لعدم إدانته الجريمة، ومشددة على أنّ دماء الشهداء والمجاهدين وأفراد ستفرض على الاحتلال الفشل في تحقيق أهدافه العدوانية.

وأشارت إلى مرور عام كامل على وقف إطلاق النار دون إسرائيلي، فيما استمرت الانتهاكات برّاً وجوّاً وبحراً ضد المدنيين والمؤسسات والجيش اللبناني، مع تغطية أميركية واضحة، منتقدة محاولة بعض الانتهازيين تبرير الاعتداءات تحت حجج واهية.



كما اعتبرت الكتلة أنّ الاحتلال يواصل عدوانه على في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القتل وتدمير الممتلكات وتهجير السكان، في سياق تهديم فرص السلام وتصفية القضية ، مذكرة بأن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته يشكل شراكة في الجريمة أو فقداناً للمصداقية.