24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
12
o
زحلة
16
o
بعلبك
2
o
بشري
19
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"الوفاء للمقاومة": لبنان يملك الحق في ردع الاحتلال وحماية سيادته واستعادة أرضه المحتلة
Lebanon 24
27-11-2025
|
09:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد وحضور أعضائها، حيث ناقشت المستجدات السياسية والنيابية المرتبطة بلبنان وفلسطين والمنطقة، وأصدرت بياناً جاء فيه أنّ القائد الجهادي الكبير السيد هيثم الطباطبائي (أبو علي) ورفاقه قاسم برجاوي ومصطفى أسعد برّو ورفعت أحمد حسين وإبراهيم علي حسين ارتقوا قرباناً عظيماً في الدفاع عن الوطن وسيادته، مؤكدة أن اغتيالهم داخل مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت من قبل الاحتلال
الإسرائيلي
ليس عملاً استباقياً بل عدواناً موصوفاً وتهديداً للأمن اللبناني واستقرار البلاد.
Advertisement
وأكدت الكتلة أنّ للبنان وشعبه الحق الكامل في اتخاذ كل ما يلزم لردع العدو ومنع اعتداءاته، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والسياسية لعدم إدانته الجريمة، ومشددة على أنّ دماء الشهداء والمجاهدين وأفراد
الجيش اللبناني
ستفرض على الاحتلال الفشل في تحقيق أهدافه العدوانية.
وأشارت إلى مرور عام كامل على وقف إطلاق النار دون
التزام
إسرائيلي، فيما استمرت الانتهاكات برّاً وجوّاً وبحراً ضد المدنيين والمؤسسات والجيش اللبناني، مع تغطية أميركية واضحة، منتقدة محاولة بعض الانتهازيين تبرير الاعتداءات تحت حجج واهية.
كما اعتبرت الكتلة أنّ الاحتلال يواصل عدوانه على
الفلسطينيين
في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القتل وتدمير الممتلكات وتهجير السكان، في سياق تهديم فرص السلام وتصفية القضية
الفلسطينية
، مذكرة بأن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته يشكل شراكة في الجريمة أو فقداناً للمصداقية.
مواضيع ذات صلة
"الوفاء للمقاومة": لبنان والمنطقة تحت هجمة عدوانية أميركية–إسرائيلية منظمة
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": لبنان والمنطقة تحت هجمة عدوانية أميركية–إسرائيلية منظمة
27/11/2025 17:14:29
27/11/2025 17:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": الحكومة يمكنها استنفار دبلوماسيتها لإدانة العدو وجرائمه ضد لبنان
Lebanon 24
"الوفاء للمقاومة": الحكومة يمكنها استنفار دبلوماسيتها لإدانة العدو وجرائمه ضد لبنان
27/11/2025 17:14:29
27/11/2025 17:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
Lebanon 24
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
27/11/2025 17:14:29
27/11/2025 17:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الإنتخابات.. ماذا قالت "الوفاء للمقاومة"؟
Lebanon 24
عن الإنتخابات.. ماذا قالت "الوفاء للمقاومة"؟
27/11/2025 17:14:29
27/11/2025 17:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
الفلسطينيين
إبراهيم علي
الفلسطينية
الإسرائيلي
إسرائيل
أبو علي
امل على
تابع
قد يعجبك أيضاً
لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)
Lebanon 24
لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)
07:06 | 2025-11-27
27/11/2025 07:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري زار دريان: لتعزيز وحدة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا
Lebanon 24
أحمد الحريري زار دريان: لتعزيز وحدة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا
10:08 | 2025-11-27
27/11/2025 10:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا
Lebanon 24
عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
Lebanon 24
شروط الحرب لم تكتمل بعد
10:00 | 2025-11-27
27/11/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في محل مفروشات على أوتوستراد البيسارية (فيديو)
Lebanon 24
حريق في محل مفروشات على أوتوستراد البيسارية (فيديو)
09:57 | 2025-11-27
27/11/2025 09:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
Lebanon 24
خبرٌ عن "الصرافات الآلية" في لبنان.. معلومات جديدة
11:59 | 2025-11-26
26/11/2025 11:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
Lebanon 24
إليكم آخر ما كُشف عن اغتيال طبطبائي.. من الذي أشرف على العملية؟
12:00 | 2025-11-26
26/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
13:00 | 2025-11-26
26/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:06 | 2025-11-27
لأول مرة منذ اغتيال الطبطبائي... غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الجنوب (فيديو وصور)
10:08 | 2025-11-27
أحمد الحريري زار دريان: لتعزيز وحدة اللبنانيين ومصلحة لبنان العليا
10:00 | 2025-11-27
عبود ومتى يطلقان برنامج استقبال قداسة البابا في بلدة عنايا
10:00 | 2025-11-27
شروط الحرب لم تكتمل بعد
09:57 | 2025-11-27
حريق في محل مفروشات على أوتوستراد البيسارية (فيديو)
09:42 | 2025-11-27
مرقص: الإعلام اللبناني ملتزم بالدقة والمساواة وحماية الفئات المهمشة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 17:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 17:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 17:14:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24