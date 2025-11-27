لجنة المال: التحقيق في الهدر المالي مسؤولية القضاء والحكومة معًا

Advertisement

عقدت والموازنة جلسة برئاسة لمتابعة دراسة مشروع موازنة 2026، بحضور عدد من النواب من بينهم عون، مخزومي، بلال ، طه ناجي، ، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المال، منهم معراوي ومديرة الموازنة كارول الفغالي.وأعلن أن اللجنة أنهت مناقشة المواد حتى المادة 41، مع بقاء 4 مواد قيد البحث، ومن المتوقع الانتهاء منها في جلسة الأربعاء المقبل، تمهيدًا للانتقال إلى اعتماد اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة. وأوضح أن بعض المواد المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة تم تعليقها وطلبت اللجنة إعادة صياغتها لعرضها في الجلسة الأخيرة.وأكد كنعان على أهمية الرقابة المالية والقضائية، مشددًا على أن لجنة المال أحالت ملفات مخالفات مالية تصل إلى 27 مليار دولار إلى المحاسبة تتعلق بالفترة بين 2010 و2017، داعيًا إلى البت بها دون تأخير، محذرًا من أن التلكؤ يعيق العدالة.وأشار إلى تقرير لجنة المال حول التوظيف العشوائي في القطاع العام، والذي كشف عن أكثر من 5 آلاف وظيفة مخالفة للقانون وأكثر من 33 ألف عقد غير قانوني خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الرواتب بل في التوظيف السياسي الذي استُخدم لأغراض انتخابية ومصالح شخصية.وشدد كنعان على أن العدالة الفاعلة والرقابة الحقيقية تتطلب قيام القضاء بواجبه، معتبرًا أن الملفات التي تتأخر في البت تساعد على استمرار الهدر المالي. وأكد أن اللجنة قامت بواجبها منذ عام 2010، محولة ملفاتها إلى القضاء، داعيًا إلى تحرر القضاء من الضغوط السياسية لضمان محاسبة كل المسؤولين عن الانهيار المالي.وختم كنعان بالقول إن الهدف من التدقيق والرقابة هو حماية أموال المواطنين ومحاسبة المسؤولين، مؤكدًا أن لجنة المال لا يمكن أن تحل محل الحكومة أو القضاء، وأن معالجة الفساد تتطلب جهداً متكاملاً وشاملاً من جميع السلطات.