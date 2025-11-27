24
o
بيروت
17
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
18
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار يستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي: استعدادات شاملة لانتخابات 2026
Lebanon 24
27-11-2025
|
10:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
في مكتبه، وفدًا من البعثة الاستقصائية للاتحاد
الأوروبي
لمراقبة الانتخابات، برئاسة ياسمينا سيود، وبحضور رئيس القسم السياسي والإعلامي في بعثة
الاتحاد الأوروبي
ألكسندر جولي، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وفريق عمل الوزارة.
Advertisement
وخصص اللقاء للبحث في التحضيرات الإدارية واللوجستية التي تقوم بها
وزارة الداخلية
استعدادًا لإنجاز الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، حيث عرض
الحجار
الخطوات العملية الجارية لضمان سير العملية
الانتخابية
بسلاسة.
وشدد الوزير الحجار على
التزام
الوزارة الكامل بالشفافية والنزاهة والحياد في إدارة الاستحقاق، وفق أعلى
المعايير الدولية
المتبعة في تنظيم الانتخابات.
كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ما يتعلق بآليات المراقبة والدعم الفنّي خلال الانتخابات المقبلة.
مواضيع ذات صلة
بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي: انتخابات تنزانيا لم تراع مبادئ الاتحاد والالتزامات الدولية
Lebanon 24
بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي: انتخابات تنزانيا لم تراع مبادئ الاتحاد والالتزامات الدولية
27/11/2025 19:19:12
27/11/2025 19:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
Lebanon 24
حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
27/11/2025 19:19:12
27/11/2025 19:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة نشر بعثة المساعدة في معبر رفح
Lebanon 24
كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة نشر بعثة المساعدة في معبر رفح
27/11/2025 19:19:12
27/11/2025 19:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
Lebanon 24
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
27/11/2025 19:19:12
27/11/2025 19:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
المعايير الدولية
وزارة الداخلية
وزير الداخلية
أحمد الحجار
الانتخابية
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
نسخة من "روّاد من بلاد الأرز" في السفارة اللبنانية: مشروع ثقافي يحظى بدعم قطري
Lebanon 24
نسخة من "روّاد من بلاد الأرز" في السفارة اللبنانية: مشروع ثقافي يحظى بدعم قطري
11:55 | 2025-11-27
27/11/2025 11:55:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جبهة العمل الإسلامي: إسرائيل خرقت 1701 منذ اليوم الأول… والدولة أمام مسؤولياتها
Lebanon 24
جبهة العمل الإسلامي: إسرائيل خرقت 1701 منذ اليوم الأول… والدولة أمام مسؤولياتها
11:43 | 2025-11-27
27/11/2025 11:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إنتشار فيديو شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... ما يفعله بابنه مروّع
Lebanon 24
بعد إنتشار فيديو شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... ما يفعله بابنه مروّع
11:29 | 2025-11-27
27/11/2025 11:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الله وعلامة في ممثلية الاتحاد الأوروبي لبحث الملفات الصحية والاجتماعية
Lebanon 24
عبد الله وعلامة في ممثلية الاتحاد الأوروبي لبحث الملفات الصحية والاجتماعية
11:12 | 2025-11-27
27/11/2025 11:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينشر فيديوهات من الجلسة الحوارية التي جرت بين العماد هيكل وطلاب جامعة الروح القدس
Lebanon 24
الجيش ينشر فيديوهات من الجلسة الحوارية التي جرت بين العماد هيكل وطلاب جامعة الروح القدس
11:09 | 2025-11-27
27/11/2025 11:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
23:28 | 2025-11-26
26/11/2025 11:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
Lebanon 24
"موجة بيع".. هذا ما يحدث جنوباً
14:07 | 2025-11-26
26/11/2025 02:07:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
Lebanon 24
هذه "أخطر ثغرة" داخل "حزب الله".. الأمرُ غير عادي!
13:00 | 2025-11-26
26/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه
Lebanon 24
آخر خبر عن "القرض الحسن".. إقرأوا ما جاء فيه
13:37 | 2025-11-26
26/11/2025 01:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسباني عن الضاحية.. هذا ما قاله عن طبطبائي
Lebanon 24
تقريرٌ إسباني عن الضاحية.. هذا ما قاله عن طبطبائي
15:23 | 2025-11-26
26/11/2025 03:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:55 | 2025-11-27
نسخة من "روّاد من بلاد الأرز" في السفارة اللبنانية: مشروع ثقافي يحظى بدعم قطري
11:43 | 2025-11-27
جبهة العمل الإسلامي: إسرائيل خرقت 1701 منذ اليوم الأول… والدولة أمام مسؤولياتها
11:29 | 2025-11-27
بعد إنتشار فيديو شعبة المعلومات أوقفت سوريّاً... ما يفعله بابنه مروّع
11:12 | 2025-11-27
عبد الله وعلامة في ممثلية الاتحاد الأوروبي لبحث الملفات الصحية والاجتماعية
11:09 | 2025-11-27
الجيش ينشر فيديوهات من الجلسة الحوارية التي جرت بين العماد هيكل وطلاب جامعة الروح القدس
11:01 | 2025-11-27
أمن الدولة أوقفت "الديك" في بعلبك... ما الذي ضُبِطَ بحوزته؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
27/11/2025 19:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
27/11/2025 19:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
27/11/2025 19:19:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24