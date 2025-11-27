الحجار يستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي: استعدادات شاملة لانتخابات 2026

Advertisement

استقبل والبلديات في مكتبه، وفدًا من البعثة الاستقصائية للاتحاد لمراقبة الانتخابات، برئاسة ياسمينا سيود، وبحضور رئيس القسم السياسي والإعلامي في بعثة ألكسندر جولي، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وفريق عمل الوزارة.وخصص اللقاء للبحث في التحضيرات الإدارية واللوجستية التي تقوم بها استعدادًا لإنجاز الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، حيث عرض الخطوات العملية الجارية لضمان سير العملية بسلاسة.وشدد الوزير الحجار على الوزارة الكامل بالشفافية والنزاهة والحياد في إدارة الاستحقاق، وفق أعلى المتبعة في تنظيم الانتخابات.كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ما يتعلق بآليات المراقبة والدعم الفنّي خلال الانتخابات المقبلة.