Advertisement

لبنان

الحجار يستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي: استعدادات شاملة لانتخابات 2026

Lebanon 24
27-11-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1447656-638998625742205753.png
Doc-P-1447656-638998625742205753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، وفدًا من البعثة الاستقصائية للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، برئاسة ياسمينا سيود، وبحضور رئيس القسم السياسي والإعلامي في بعثة الاتحاد الأوروبي ألكسندر جولي، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، وفريق عمل الوزارة.
Advertisement

وخصص اللقاء للبحث في التحضيرات الإدارية واللوجستية التي تقوم بها وزارة الداخلية استعدادًا لإنجاز الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2026، حيث عرض الحجار الخطوات العملية الجارية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وشدد الوزير الحجار على التزام الوزارة الكامل بالشفافية والنزاهة والحياد في إدارة الاستحقاق، وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في تنظيم الانتخابات.

كما جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ما يتعلق بآليات المراقبة والدعم الفنّي خلال الانتخابات المقبلة. 
مواضيع ذات صلة
بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي: انتخابات تنزانيا لم تراع مبادئ الاتحاد والالتزامات الدولية
lebanon 24
27/11/2025 19:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر إلتقى وفد بعثة الاتحاد الاوروبي وترأس الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال
lebanon 24
27/11/2025 19:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كايا كالاس: الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة نشر بعثة المساعدة في معبر رفح
lebanon 24
27/11/2025 19:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: قناعتي أن ما يهم اللبنانيين هو إجراء الإنتخابات في موعدها عام 2026
lebanon 24
27/11/2025 19:19:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

المعايير الدولية

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

أحمد الحجار

الانتخابية

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:29 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:55 | 2025-11-27
11:43 | 2025-11-27
11:29 | 2025-11-27
11:12 | 2025-11-27
11:09 | 2025-11-27
11:01 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24