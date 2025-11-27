Advertisement

لبنان

برّاك: الجيش يواجه صعوبات كبيرة في نزع سلاح "حزب الله"

Lebanon 24
27-11-2025 | 10:49
أعلن المبعوث الأميركي توم برّاك، أن الجيش يواجه صعوبات كبيرة في نزع سلاح "حزب الله"، وذلك بسبب نقص التمويل وانخفاض رواتب أفراده.
وأعرب توم برّاك لصحيفة "نيويورك تايمز" عن شكوكه في قدرة الجيش على تحقيق هدفه المعلن المتمثل في نزع سلاح "حزب الله" بنهاية هذا العام. 

ومع ذلك، يرى المبعوث الأميركي أنه لا توجد بدائل لهذا المسار من حيث استقرار الوضع في لبنان نفسه وعلى حدوده مع إسرائيل.
