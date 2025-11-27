بالتفاصيل.. هكذا ستواكب بلدية عنايا زيارة البابا

في اليوم الثاني من زيارته الى ، سيتوجّه البابا صباح الاثنين إلى في عنّايا، حيث يُصلّي عند القدّيس شربل عند الساعة 9:45، فيما تتواصل التحضيرات لهذه الزيارة.

في هذا السياق، أوضح رئيس بلدية عنايا لـ" " أنّ البلدية تعمل على توفير أفضل استقبال ممكن للزوار، بحيث يصلون دون عناء.



وأشار إلى أنّ مواقف السيارات ستكون متاحة عند جميع مداخل البلدة من الجهات الأربع، على أن تُنقل الوفود بواسطة سيارات تابعة للبلدية إلى مختلف مناطق البلدة، حيث يمكنهم اختيار نقطة النزول والتجوّل بحرية.

كما سيتم تجهيز 4 أو 5 محطات لتوزيع المياه والقبعات والشالات والأعلام وغيرها من المستلزمات.



وشدّد على أنّ فريق التنظيم سيكون موجودا ميدانياً، موزّعاً على مسافات منتظمة تتراوح بين 15 و20 متراً، إضافة إلى خطوط ساخنة ستُنشر على منصات البلدية في الأيّام المقبلة، وأيّ زائر يواجه مشكلة يمكنه الاتصال ليكون أحد المنظّمين إلى جانبه خلال أقل من دقيقة.



أما عن التوقيت المطلوب للوصول، فأعلن أنّ الطريق بين وعنايا ستُقفل عند الساعة 8:30 صباحاً، ما يجعل من الضروري وصول الزوار قبل هذا الموعد.



وعن إعلان البابا مزار عنايا مركز حج عالمي، قال عبود إنّ هذا الحدث يُعدّ بمثابة عرس لعنايا وقضاء جبيل ولبنان، مؤكداً أنّ أصبح قديساً للعالم وليس فقط للبنان.





وأضاف أنّ إعلان دير كموقع حج عالمي ستواكبه نشاطات على مدى السنوات الخمس المقبلة.



وفي الختام، دعا الجميع للمشاركة في هذا الحدث في عنايا لنيل بركة البابا، مشيراً إلى أنّه سيمر بالقرب من الزوار وعلى مسافة تقارب المتر ونصف المتر لتحيتهم، وأنّ حضورهم يحمل أيضاً معنى الشكر لمار شربل والترحيب بالبابا.