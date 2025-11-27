20
لبنان
لمدّة 3 أيّام... ماذا سيشهد جسر سليم سلام؟
Lebanon 24
27-11-2025
|
12:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:
ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر لتمديد قساطل المياه تحت
جسر سليم سلام
، وذلك من أمام نقليات
عبد الله
وصولًا إلى شركة المياه في برج أبي حيدر- بعد
كنيسة مار الياس
، اعتبارًا من تاريخ اليوم 27-11-2025 ولغاية 30-11-2025، من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 7:00 من
صباح اليوم
التالي.
ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المكان أثناء تنفيذ الأشغال.
يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.
