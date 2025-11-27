لمدّة 3 أيّام... ماذا سيشهد جسر سليم سلام؟

Advertisement

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر لتمديد قساطل المياه تحت ، وذلك من أمام نقليات وصولًا إلى شركة المياه في برج أبي حيدر- بعد ، اعتبارًا من تاريخ اليوم 27-11-2025 ولغاية 30-11-2025، من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 7:00 من التالي.ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في المكان أثناء تنفيذ الأشغال.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.