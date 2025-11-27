خامنئي: واشنطن تقف خلف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن هجمات الكيان الصهيوني على لبنان واعتداءاته على سوريا وفي غزة والضفة الغربية تتم كلها بدعم مباشر من الولايات المتحدة.
و شدد خامنئي على أن الشعب الإيراني هزم الأميركيين والصهاينة خلال حرب الـ12 يوماً من دون أدنى شك.
وأكد المرشد الإيراني أن الحديث عن إرسال إيران رسالة إلى الولايات المتحدة عبر وسيط غير صحيح، نافياً أي تواصل من هذا النوع.
واصل خامنئي خطابه: "أينما تدخلت الولايات المتحدة كانت النتيجة إما إشعال الحروب أو الإبادة الجماعية أو الدمار والتشريد، فهذه هي نتائج تدخل أميركا. الحرب المدمرة في أوكرانيا أشعلتها الولايات المتحدة، ولم تحقق أي نتيجة. الرئيس الأميركي الحالي كان يقول إنه سيحل القضية خلال ثلاثة أيام، وها هو بعد نحو عام يحاول فرض خطة من 28 بنداً بالقوة على الدولة التي دفعها هو نفسه إلى الحرب".
واعتبر خامنئي أن "دولة (أميركا) من هذا النوع لا تليق أبداً بأن تسعى جمهورية أو حكومة مثل النظام الإيراني لإقامة علاقة أو تعاون معها، قطعاً".
ورأى أن ظاهرة المقاومة ستنمو وتستمر جيلاً بعد جيل، معتبرًا أن حرس الثورة يشكّل الوجه الرسمي لحركة التعبئة، لكنه شدّد على أن أي جماعة غيورة تعمل من أجل البلاد تُعدّ جزءًا من هذه التعبئة.
وقال إن إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل ما تواجهه من أطماع وتدخلات خارجية، داعياً الإيرانيين إلى تجنب الإسراف في الخبز والماء والغاز.