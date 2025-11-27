خامنئي: واشنطن تقف خلف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

أكد المرشد علي خامنئي أن هجمات الكيان الصهيوني على واعتداءاته على وفي غزة والضفة الغربية تتم كلها بدعم مباشر من .

و شدد خامنئي على أن الشعب الإيراني هزم والصهاينة خلال حرب الـ12 يوماً من دون أدنى شك.

وأكد المرشد الإيراني أن الحديث عن إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة عبر وسيط غير صحيح، نافياً أي تواصل من هذا النوع.

واصل خامنئي خطابه: "أينما تدخلت الولايات المتحدة كانت النتيجة إما إشعال الحروب أو الإبادة الجماعية أو الدمار والتشريد، فهذه هي نتائج تدخل أميركا. الحرب المدمرة في أشعلتها الولايات المتحدة، ولم تحقق أي نتيجة. الرئيس الأميركي الحالي كان يقول إنه سيحل القضية خلال ثلاثة أيام، وها هو بعد نحو عام يحاول فرض خطة من 28 بنداً بالقوة على الدولة التي دفعها هو نفسه إلى الحرب".

واعتبر خامنئي أن "دولة (أميركا) من هذا النوع لا تليق أبداً بأن تسعى أو حكومة مثل النظام الإيراني لإقامة علاقة أو تعاون معها، قطعاً".

ورأى أن ظاهرة ستنمو وتستمر جيلاً بعد جيل، معتبرًا أن حرس الثورة يشكّل الوجه الرسمي لحركة التعبئة، لكنه شدّد على أن أي جماعة غيورة تعمل من أجل البلاد تُعدّ جزءًا من هذه التعبئة.

وقال إن إيران تحتاج إلى التعبئة أكثر من أي دولة أخرى في ظل ما تواجهه من أطماع وتدخلات خارجية، داعياً الإيرانيين إلى تجنب الإسراف في الخبز والماء والغاز.