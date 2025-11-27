Advertisement

لبنان

سلام ترأس إجتماعاً بحضور نواب ورؤساء بلديات بقاعيّة

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:24
تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مساء اليوم في السرايا اجتماعا حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، النواب ميشال ضاهر، جورج عقيص،بلال الحشيمي، سليم عون،رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني،رئيس بلدية الفرزل ورئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ملحم الغصان،رئيس بلدية الناصرية ورئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة فواز الترشيشي،رئيس بلدية قب الياس ورئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط صلاح طالب،ورؤساء بلديات بر الياس الدكتور رضى الميس، رعيت ضاهر قازان،مجدل عنجر جاد حمزة، تعلبايا أنطوان فياض،أبلح ربيع سمعان، كفرزبد حسن شكر.
بعد الاجتماع تحدث وزير الاشغال فقال:كان الاجتماع مهما جدا مع نواب البقاع ورؤساء عدد من البلديات في البقاع ، وتحدثنا عن المشاكل التي تواجهها المنطقة على ابواب فصل الشتاء، كما استمعنا الى همومهم  خصوصا بالنسبة للثلوج والحوادث التي تحصل لا سيما على طريق ضهر البيدر ، لدينا عددا من المشاريع التي يمكن تنفيذها في اسرع وقت ممكن وطلبوا منا العمل على انارة الطريق وإنشاء حيطان دعم اي الأمور التي لها علاقة بالسلامة من اجل تنفيذها قبل فصل الشتاء، وتعهدنا ووعدنا اليوم ان نقوم باسرع وقت ممكن لوضع خطة عمل لتنفيذها خلال شهر او شهرين واهمها الانارة وان تتوفر الأمور الضرورية من ملح والمازوت وانارة لطريق ضهر البيدر، كما ان لدينا مشاريع اخرى سنعمل لاحقاً على معالجتها .

واشار رسامني ان موضوع الاوتوستراد العربي هو اساسي وضروري ودائما نتحدث على اهمية وصل مرفأ بيروت بالمصنع، لان الحركة الاقتصادية مطلوبة اليوم من خلال التواصل مع الدول العربية والامر موضوع دائما على الطاولة، ولكن موضوعه متشعب وهو بحاجة لتمويل كبير كما هناك مشكلة للاستملاكات والدولة ليس لديها اليوم الامكانيات لذلك.
فالاولوية لدينا سنعمل على معالجة ما له علاقة بالسلامة.

من ناحيته قال النائب الضاهر: اشكر الرئيس سلام والوزير رسامني ورئيس مجلس الانماء والعمل واجتماعنا هو اجتماع عمل لكي تصدر قرارات عن هذا الاجتماع، ووعدنا ان تتم انارة طريق ضهر البيدر خلال ٦ اسابيع، كما هناك ضرورة للقيام بالأشغال اللازمة على الطريق من حواجز وغيرها، كما اننا سنضع مشروع الاوتوستراد العربي على السكة الصحيحة.

بدوره قال النائب الحشيمي:الخطة ممتازة ونامل حل المشاكل الاساسية خلال الشهرين المقبلين كما نكرر على ضرورة فتح معبر المصنع الذي هو منفذ اساسي للدول العربية.
