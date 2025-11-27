Advertisement

لبنان

في مُخيّم عين الحلوة... إليكم ما جرى بين عنصرين أمنيين و"طنوس"

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:33
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في الشارع التحتاني في مخيّم عين الحلوة، بين عنصرين في الأمن الوطنيّ، وشخص يُدعى طنوس.
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
الحجيري: ما جرى في عين الحلوة "مذبحة مروّعة" وتصعيد خطير
"لبنان24": طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلق الآن فوق مخيم عين الحلوة وتحديداً فوق نطاق الاستهداف
"لبنان24": معلومات عن استهداف سيارة بالقرب من مخيم عين الحلوة
