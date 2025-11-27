Advertisement

لبنان

وزير بريطانيّ: هكذا يبدو الوضع في لبنان

Lebanon 24
27-11-2025 | 12:46
اعتبر وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانيّ هيمش فولكنر، أنّ "الوضع في لبنان لا يزال هشاً، بعد عام على اتّفاق وقف إطلاق النار".
