بعد عام على وقف إطلاق النار… اليونيفيل تكشف عدد الخروقات الإسرائيلية جوًا وبرًا

27-11-2025 | 13:01
صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل"، البيان الآتي:" قبل عام، دخل اتفاق وقف الأعمال العدائية حيّز التنفيذ – مؤكداً الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 باعتباره الطريق نحو الاستقرار. ومنذ ذلك الحين، تتعاون اليونيفيل مع شركائها للمساعدة في ضمان استقرار جنوب لبنان".
تابع البيان: "ومع ذلك هناك تحديات كثيرة: أسلحة ومعدات غير مصرح بها تُكتشف، والجيش الإسرائيلي يستمر بالاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وقد سُجل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية". 


أضاف البيان: "يبقى الاحترام التام للقرار 1701 – نصاً وروحاً – السبيل لتحقيق الهدوء الدائم. لقد عانى المدنيون على طول الخط الأزرق كثيراً نتيجة هذه الأعمال العدائية، ويجب أن تظل سلامتهم واستقرار المنطقة أولوية قصوى". 
