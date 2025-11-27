بعد عام على وقف إطلاق النار… اليونيفيل تكشف عدد الخروقات الإسرائيلية جوًا وبرًا

Advertisement

تابع البيان: "ومع ذلك هناك تحديات كثيرة: أسلحة ومعدات غير مصرح بها تُكتشف، والجيش يستمر بالاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي ، وقد سُجل أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبرّي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية".أضاف البيان: "يبقى الاحترام التام للقرار 1701 – نصاً وروحاً – السبيل لتحقيق الهدوء الدائم. لقد عانى المدنيون على طول الخط الأزرق كثيراً نتيجة هذه الأعمال العدائية، ويجب أن تظل سلامتهم واستقرار المنطقة أولوية قصوى".