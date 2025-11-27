لقاء وداعي بين باسيل والسفير الياباني: تأكيد على استمرار التعاون

Advertisement

استضاف رئيس السفير الياباني ماغوشي ماسايوكي في المقر العام للتيار، خلال لقاء وداعي خُصّص لاستعراض المستجدات وبحث العلاقات الثنائية بين واليابان.وشارك في اللقاء كلّ من نائبة رئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق العلاقات الدبلوماسية بشير حداد.وأكدت لجنة الإعلام والتواصل في التيار أنّ المناسبة أتاحت تجديد التشديد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، مع الإشارة إلى الجهود التي بذلها السفير ماسايوكي طوال فترة عمله في .