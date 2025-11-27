Advertisement

لبنان

لقاء وداعي بين باسيل والسفير الياباني: تأكيد على استمرار التعاون

27-11-2025 | 13:16
استضاف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير الياباني ماغوشي ماسايوكي في المقر العام للتيار، خلال لقاء وداعي خُصّص لاستعراض المستجدات وبحث العلاقات الثنائية بين لبنان واليابان.
وشارك في اللقاء كلّ من نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق العلاقات الدبلوماسية بشير حداد.

وأكدت لجنة الإعلام والتواصل في التيار أنّ المناسبة أتاحت تجديد التشديد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، مع الإشارة إلى الجهود التي بذلها السفير ماسايوكي طوال فترة عمله في بيروت.
