لبنان

بشأن سلاح "حزب الله"... صحيفة إسرائيليّة: صبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد

Lebanon 24
27-11-2025 | 13:15
قال مسؤولون إسرائيليّون، إنّ "صبر إسرائيل والولايات المتّحدة الأميركيّة بدأ ينفد إزاء فشل الجيش بنزع سلاح "حزب الله".
وأضاف المسؤولون الإسرائيليّون لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ "حزب الله" يعمل جاهداً لإعادة بناء قدراته ومواقعه وتهريب الصواريخ".
 
 
 
