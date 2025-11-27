بشأن سلاح "حزب الله"... صحيفة إسرائيليّة: صبر إسرائيل وأميركا بدأ ينفد

قال مسؤولون إسرائيليّون، إنّ "صبر والولايات المتّحدة الأميركيّة بدأ ينفد إزاء فشل الجيش بنزع سلاح " ".

وأضاف المسؤولون الإسرائيليّون لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ "حزب الله" يعمل جاهداً لإعادة بناء قدراته ومواقعه وتهريب الصواريخ".