لبنان

فوز لبنان على قطر ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة

Lebanon 24
27-11-2025 | 13:20
فاز منتخب لبنان في كرة السلة، على نظيره القطريّ 75 - 74، في المباراة الأولى ضمن "النافذة الأولى" من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة.
