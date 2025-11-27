Advertisement

لبنان

هل عقد لقاء مباشر بين وزير الخارجية المصري و"حزب الله"؟

Lebanon 24
27-11-2025 | 13:49
A-
A+
Doc-P-1447733-638998738543946173.webp
Doc-P-1447733-638998738543946173.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّدت مصادر مقرّبة من "حزب الله" أنه لم يُعقَد أيّ لقاء مباشر بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والحزب.
Advertisement

وأوضحت المصادر أن "حزب الله" متمسّك بموقفه بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي لم يُطبّق يوماً.

كما شددت على أن مطالب وتنازلات عدة تُفرض على الحزب من دون أي تنازل من الطرف الآخر، وعليه تبقى الأمور على حالها، فيما المساعي تراوح مكانها إلى ما بعد زيارة البابا، إن قررت إسرائيل الانتظار.
مواضيع ذات صلة
قلق من التصعيد الاسرائيلي وزيارة جديدة لاورتاغوس وترقب للقاء وزير الخارجية المصري مع حزب الله
lebanon 24
27/11/2025 23:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجيّة مصر قريباً في بيروت وهذا ما سمعه الجانب المصري من حزب الله!
lebanon 24
27/11/2025 23:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تحالف بين "التيار" و"حزب الله"
lebanon 24
27/11/2025 23:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجيّة الأميركيّة: لا يُمكن السماح لإيران و"حزب الله" بإبقاء لبنان أسيراً بعد الآن
lebanon 24
27/11/2025 23:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24

بدر عبد العاطي

وزير الخارجية

عبد العاطي

حزب الله

إسرائيل

التزام

بابا

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:21 | 2025-11-27
16:03 | 2025-11-27
16:00 | 2025-11-27
15:56 | 2025-11-27
15:30 | 2025-11-27
15:24 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24