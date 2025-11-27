20
لبنان
زحلة تلبس حلّة العيد… انطلاق موسم الميلاد ورأس السنة بإضاءة الزينة
27-11-2025
14:16
أطلقت
مدينة زحلة
موسم زينة عيدَي الميلاد ورأس السنة بدعوة من رئيس
جمعية تجار
زحلة
المهندس زياد
سعادة
، وبحضور رئيس بلدية زحلة–المعلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة وأعضاء
المجلس البلدي
، حيث أُضيئت الزينة الميلادية لسنتر "
أوبرا
" عند مستديرة
المنارة
بحضور الأساقفة وفعاليات المدينة وأعضاء الجمعية والمخاتير، وسط أجواء احتفالية ومفرقعات نارية.
وانتقل الحضور بعدها إلى وسط السوق التجاري حيث تجمّع الأهالي أمام محال استوديو سعادة لإطلاق زينة هذا العام التي حملت عنوان النجوم وتألّقت بألوان متعددة منحت المكان طابعاً ساحراً. ثم جال سعادة وغزالة والمدعوون على نقاط الزينة الممتدة على طول البولفار، في مشهدية ميلادية متكاملة.
وفي كلمة الافتتاح، حيّا رئيس البلدية سليم غزالة جهود
جمعية التجار
، مؤكداً انطلاق موسم الفرح والزينة في زحلة وواعداً بسلسلة نشاطات تمتد لما بعد رأس السنة.
أما سعادة فأوضح أن العمل مستمر لإطلاق موسم أعياد يطال مختلف أنحاء المدينة، مشيراً إلى مشاريع مشتركة مع البلدية، وموجهاً الشكر لغزالة على دعمه المتواصل.
وتجدر الإشارة إلى أن زينة بولفار زحلة لهذا العام أتت بدعم كامل من زياد وجورج سعادة، فيما ألقى الأساقفة كلمات روحية من وحي الميلاد ورأس السنة.
