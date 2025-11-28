Advertisement

لبنان

كم بلغ عدد الشهداء والجرحى منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار؟

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:01
أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة تظهر عدد الشهداء والجرحى نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية منذ توقيع  اتفاقية وقف الأعمال العدائية في الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، كالآتي: 
عدد الشهداء: 335
عدد الجرحى: 973
الحصيلة الإجمالية: 1308
 
