كم بلغ عدد الشهداء والجرحى منذ بداية اتفاق وقف إطلاق النار؟

أصدر التابع لوزارة الصحة العامة حصيلة تظهر عدد والجرحى نتيجة الاعتداءات منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في الفترة الممتدة بين 28/11/2024 و27/11/2025، كالآتي:عدد الشهداء: 335عدد الجرحى: 973الحصيلة الإجمالية: 1308