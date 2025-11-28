Advertisement

لبنان

هذا ما حدث ليلاً في حولا

Lebanon 24
28-11-2025 | 01:07
ألقت مسيّرة معادية من نوع "كوادكابتر" ليلا، قنابل متفجرة عدة على احد المنازل في حي المرج في بلدة حولا، ما تسبب بأضرار جسيمة في المنزل دون وقوع  اصابات.
في المنزل

حي المرج

ابتر

