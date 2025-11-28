علماء جبل عامل: ضرورة تحريك الضمائر الدولية لحماية حقوق اللبنانيين

Advertisement

وجه "تجمع علماء جبل عامل" رسالة مفتوحة الى البابا لاوون الرابع عشر، قال فيها: "نكتب إليكم ونحن نحمل في قلوبنا محبة كبيرة واحترامًا عميقًا لدوركم الروحي والإنساني في المنطقة".أضاف: "تأتي زيارتكم المباركة إلى في وقتٍ حساس، حيث يواجه الوطن تهديدات وجودية حقيقية نتيجة الاعتداءات المتكررة على الأراضي ، والتي تطال المدنيين بشكلٍ مباشر وتهدد الأمن والاستقرار، في سياق استمرار المعاناة الإنسانية والوجودية ذاتها في فلسطين وسوريا".تابع: "نود أن نلفت انتباهكم إلى أهمية قيامكم بتوجيه كلمة واضحة وحازمة إلى رؤساء الكنائس اللبنانية ورعيتها، وإلى السلطة التنفيذية اللبنانية، لترسيخ وعيهم بالخطر الداهم، وفهم حجم التضحيات الفادحة والمال والأرض التي يبذلها اللبنانيون دفاعًا عن وطنهم وأرضهم".ورأى أنه "في هذا السياق من الضروري أن تحثوا السلطة التنفيذية على: استعجال إعادة إعمار القرى والبلدات اللبنانية التي دمّرتها الاعتداءات الإسرائيلية، وتأمين السكن اللائق للمهجرين داخليًا الذين فقدوا بيوتهم وأرزاقهم، بما يعيد لهم الكرامة والأمان، دعم بكامل الوسائل المادية والمعنوية لضمان حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم واستقرار مناطقهم، خصوصًا في الجنوب والمناطق الحدودية".وقال: "لقد كنا نتمنى أن تشمل زيارتكم المباركة منطقة جبل عامل، على المسار التاريخي الذي سار فيه سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام من فلسطين مرورًا بقانا إلى ثم العودة إلى فلسطين. كان ذلك سيوفر فرصة لتعزيز صمود أبنائنا في الجنوب وطمأنتهم إلى كمال الرعاية والاهتمام من الكنيسة، ولإظهار التضامن الروحي والوطني معهم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".أضاف: "إن عدم شمول الزيارة للجنوب سبب لنا استغرابًا وأسفًا عميقًا، لما كنا نرجوه لها من أثر بالغ في تعزيز التواصل والحماية الروحية لكل المواطنين".تابع: "كما نأمل أن يخاطب قداستكم والمنظمات الأممية، ويحثهم على بذل كل جهودهم لحماية المدنيين في لبنان وفلسطين وسوريا، وضمان احترام حقوقهم الإنسانية، وتأمين الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الاعتداءات، بما يعزز صمودهم ويخفف معاناتهم اليومية".ختم: "نأمل، قداسة البابا، أن توصلوا في خطابكم ومواعظكم رسالة واضحة بالوعي الكامل لمصاعب لبنان والمنطقة، وضرورة التقدير العميق للتضحيات التي يبذلها شعبه في سبيل الاستقرار والكرامة. إن كلمتكم وقوتها الروحية قادرة على تحريك الضمائر الدولية، وتعجيل الإجراءات العملية من السلطات اللبنانية، وتعزيز صمود جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية".