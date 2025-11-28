وزير العمل بحث ملفات التقاعد والعمالة الأجنبية وأعلن تفعيل الخط الساخن

Advertisement

ترأس وزير العمل في مكتبه ، اجتماعاً للجنة الاشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.وفي سياق منفصل، استقبل الوزير حيدر سفير بنغلادش في جبير الصالحين، في حضور للوزارة بالإنابة مارلين عطالله، والمستشار القانوني لوزير العمل الدكتور حسين محيدلي، وجرى البحث في أوضاع العمالة البنغالية والسبل الآيلة الى تنظيمها في ضوء القرار المشترك الذي اتخذ بين الوزارة ومديرية في ما خص تسوية اوضاع العمال الأحانب، ثم التقى النائب .من جهة ثانية، واستناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وتأميناً لحسن سير العمل، أصدر حيدر، مذكرة تتعلق بتفعيل (1741) الخاص بوزارة العمل لتلقي الشكاوى الواردة حول العاملات في الخدمة المنزلية، على أن يتم تلقي هذه الشكاوى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر من يوم الاثنين الى يوم الجمعة.