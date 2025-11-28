Advertisement

لبنان

وزير العمل بحث ملفات التقاعد والعمالة الأجنبية وأعلن تفعيل الخط الساخن

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:37
ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه صباح اليوم، اجتماعاً للجنة الاشراف الوطنية لمتابعة تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
وفي سياق منفصل، استقبل الوزير حيدر سفير بنغلادش في لبنان اللواء محمد جبير الصالحين، في حضور المدير العام للوزارة بالإنابة مارلين عطالله، والمستشار القانوني لوزير العمل الدكتور حسين محيدلي، وجرى البحث في أوضاع العمالة البنغالية والسبل الآيلة الى تنظيمها في ضوء القرار المشترك الذي اتخذ بين الوزارة ومديرية الأمن العام في ما خص تسوية اوضاع العمال الأحانب، ثم التقى النائب سيمون أبي رميا.

من جهة ثانية، واستناداً الى مقتضيات المصلحة العامة، وتأميناً لحسن سير العمل، أصدر حيدر، مذكرة تتعلق بتفعيل الخط الساخن (1741) الخاص بوزارة العمل لتلقي الشكاوى الواردة حول العاملات في الخدمة المنزلية، على أن يتم تلقي هذه الشكاوى من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر من يوم الاثنين الى يوم الجمعة.
