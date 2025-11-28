الجميّل لسفيرة الاتحاد الأوروبي: الاستقرار يبدأ بحصرية السلاح وقرار الدولة

Advertisement

استقبل رئيس الجميّل، سفيرة في ساندرا دو وال، بحضور عضوي الدكتور حكيم وجويل بو عبود، حيث جرى البحث في آخر التطورات على الساحة .وشدد الجميّل خلال اللقاء، على أن حماية لبنان لا يمكن أن تتحقق إلا عبر دولة قوية تمتلك قرارها السيادي بالكامل، بعيدًا عن أي مشاريع تدفع البلاد إلى مواجهات لا يريدها اللبنانيون. وأكد أن حصرية السلاح بيد الدولة هي الشرط الأساسي لأي مسار استقرار، وأن الانطلاق نحو معالجة الأزمات يمرّ عبر استعادة المؤسسات الشرعية للقرارين العسكري والأمني دون أي استثناء.كما ثمّن رئيس الدور الذي يؤديه الاتحاد في دعم مؤسسات ، وجهوده الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة وترسيخ موقعها في الداخل والخارج.