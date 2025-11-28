Advertisement

لبنان

الجميّل لسفيرة الاتحاد الأوروبي: الاستقرار يبدأ بحصرية السلاح وقرار الدولة

Lebanon 24
28-11-2025 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1448048-638999314839329552.jpeg
Doc-P-1448048-638999314839329552.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، بحضور عضوي المكتب السياسي الدكتور آلان حكيم وجويل بو عبود، حيث جرى البحث في آخر التطورات على الساحة اللبنانية.
Advertisement

وشدد الجميّل خلال اللقاء، على أن حماية لبنان لا يمكن أن تتحقق إلا عبر دولة قوية تمتلك قرارها السيادي بالكامل، بعيدًا عن أي مشاريع تدفع البلاد إلى مواجهات لا يريدها اللبنانيون. وأكد أن حصرية السلاح بيد الدولة هي الشرط الأساسي لأي مسار استقرار، وأن الانطلاق نحو معالجة الأزمات يمرّ عبر استعادة المؤسسات الشرعية للقرارين العسكري والأمني دون أي استثناء.

كما ثمّن رئيس الكتائب الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وجهوده الرامية إلى تعزيز سيادة الدولة وترسيخ موقعها في الداخل والخارج.
مواضيع ذات صلة
الصايغ: الحل يبدأ ببناء دولة فعلية تقوم على مبدأ حصرية السلاح
lebanon 24
28/11/2025 19:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الخير: "السلطة موحّدة على قرار حصرية السلاح بيد الدولة"
lebanon 24
28/11/2025 19:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: نقف مع الدولة اللبنانية لإعادة البناء وضمان حصرية السلاح بيد الدولة
lebanon 24
28/11/2025 19:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات أخرى على جميع الأطراف المسؤولة عن زعزعة الاستقرار بالسودان
lebanon 24
28/11/2025 19:07:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الدولة اللبنانية

المكتب السياسي

مؤسسات الدولة

النائب سامي

حزب الكتائب

اللبنانية

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-28
11:51 | 2025-11-28
11:23 | 2025-11-28
11:22 | 2025-11-28
11:13 | 2025-11-28
11:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24