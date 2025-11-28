بهية الحريري تنقل تعازي سعد الحريري وتُمثّله في لقاءات وطنية وحوارية

Advertisement

قدّمت رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري واجب العزاء بوفاة السيدة هيام صقر، الرئيسة المؤسسة للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، ناقلةً إلى عائلة الراحلة وإلى أسرة الجامعة تعازي .وفي سياق نشاطاتها، شاركت الحريري ممثلة الرئيس الحريري في اللقاء الحواري الذي نظمته جامعة سيدة اللويزة بالتعاون مع الرابطة تحت عنوان "الكيانية .. مسيرة نحو تحقيق الانتماء"، والذي يهدف إلى تعزيز العيش المشترك وترسيخ ، تزامنًا مع عيد والزيارة الرسولية المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى .كما حضرت ممثلة الرئيس الحريري الندوة التي أقامتها لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جامعة القديس يوسف بعنوان: "حين يصبح الغياب ذاكرة: الفقدان جرح مفتوح في المجتمع اللبناني"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس اللجنة.وختمت الحريري نشاطاتها بالمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامته دار الندوة في مركزها في احتفالًا بذكرى تأسيسها المتزامنة مع عيد الاستقلال.