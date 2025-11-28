Advertisement

لبنان

بهية الحريري تنقل تعازي سعد الحريري وتُمثّله في لقاءات وطنية وحوارية

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:03
قدّمت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري واجب العزاء بوفاة السيدة هيام صقر، الرئيسة المؤسسة للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، ناقلةً إلى عائلة الراحلة وإلى أسرة الجامعة تعازي الرئيس سعد الحريري.
وفي سياق نشاطاتها، شاركت الحريري ممثلة الرئيس الحريري في اللقاء الحواري الذي نظمته جامعة سيدة اللويزة بالتعاون مع الرابطة المارونية تحت عنوان "الكيانية اللبنانية.. مسيرة نحو تحقيق الانتماء"، والذي يهدف إلى تعزيز العيش المشترك وترسيخ الوحدة الوطنية، تزامنًا مع عيد الاستقلال والزيارة الرسولية المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.

كما حضرت ممثلة الرئيس الحريري الندوة التي أقامتها لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جامعة القديس يوسف بعنوان: "حين يصبح الغياب ذاكرة: الفقدان جرح مفتوح في المجتمع اللبناني"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس اللجنة.

وختمت الحريري نشاطاتها بالمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامته دار الندوة في مركزها في بيروت احتفالًا بذكرى تأسيسها المتزامنة مع عيد الاستقلال.
