24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهية الحريري تنقل تعازي سعد الحريري وتُمثّله في لقاءات وطنية وحوارية
Lebanon 24
28-11-2025
|
06:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّمت رئيسة مؤسسة
الحريري
للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري واجب العزاء بوفاة السيدة هيام صقر، الرئيسة المؤسسة للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، ناقلةً إلى عائلة الراحلة وإلى أسرة الجامعة تعازي
الرئيس سعد الحريري
.
Advertisement
وفي سياق نشاطاتها، شاركت الحريري ممثلة الرئيس الحريري في اللقاء الحواري الذي نظمته جامعة سيدة اللويزة بالتعاون مع الرابطة
المارونية
تحت عنوان "الكيانية
اللبنانية
.. مسيرة نحو تحقيق الانتماء"، والذي يهدف إلى تعزيز العيش المشترك وترسيخ
الوحدة الوطنية
، تزامنًا مع عيد
الاستقلال
والزيارة الرسولية المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر إلى
لبنان
.
كما حضرت ممثلة الرئيس الحريري الندوة التي أقامتها لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جامعة القديس يوسف بعنوان: "حين يصبح الغياب ذاكرة: الفقدان جرح مفتوح في المجتمع اللبناني"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ43 لتأسيس اللجنة.
وختمت الحريري نشاطاتها بالمشاركة في حفل الاستقبال الذي أقامته دار الندوة في مركزها في
بيروت
احتفالًا بذكرى تأسيسها المتزامنة مع عيد الاستقلال.
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تمثل الرئيس الحريري في العيد الوطني التركي الـ102
Lebanon 24
بهية الحريري تمثل الرئيس الحريري في العيد الوطني التركي الـ102
28/11/2025 19:08:10
28/11/2025 19:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل أسرة مؤسسة "الحريري" في صيدا
28/11/2025 19:08:10
28/11/2025 19:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري التقت وفوداً من بلدية المية ومية وتجار "حسبة صيدا" والوكلاء البحريين
Lebanon 24
بهية الحريري التقت وفوداً من بلدية المية ومية وتجار "حسبة صيدا" والوكلاء البحريين
28/11/2025 19:08:10
28/11/2025 19:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
السيّدة بهية الحريري أدانت العدوان الإسرائيلي على عين الحلوة
Lebanon 24
السيّدة بهية الحريري أدانت العدوان الإسرائيلي على عين الحلوة
28/11/2025 19:08:10
28/11/2025 19:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري
الوحدة الوطنية
سعد الحريري
الرئيس سعد
الاستقلال
المارونية
السيدة هي
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
Lebanon 24
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
12:00 | 2025-11-28
28/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
11:51 | 2025-11-28
28/11/2025 11:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
11:23 | 2025-11-28
28/11/2025 11:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
Lebanon 24
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
11:22 | 2025-11-28
28/11/2025 11:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
Lebanon 24
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
11:13 | 2025-11-28
28/11/2025 11:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-11-28
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
11:51 | 2025-11-28
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
11:23 | 2025-11-28
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
11:22 | 2025-11-28
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
11:13 | 2025-11-28
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
11:00 | 2025-11-28
الخوري التقى وزيرة الشؤون والسفير التركي
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24