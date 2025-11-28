Advertisement

لبنان

في طرابلس.. إطلاق نار بسبب خلاف على أفضلية مرور

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1448054-638999321979223024.jpeg
Doc-P-1448054-638999321979223024.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون يستقلّون دراجة نارية في منطقة البحصة – طرابلس على إطلاق نار أدّى إلى إصابة المدعو “ي.ي”، وذلك على خلفية خلاف على أفضلية مرور.
Advertisement

عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على نقل المصاب إلى المستشفى، فيما حضرت القوى الأمنية وبدأت بملاحقة المتورّطين.
مواضيع ذات صلة
بسبب خلافات عائليّة... تبادل إطلاق نار بين شقيقين
lebanon 24
28/11/2025 19:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
في الفوار.. خلاف يتطور الى اطلاق نار
lebanon 24
28/11/2025 19:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مرور 3 جولات
lebanon 24
28/11/2025 19:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
lebanon 24
28/11/2025 19:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-28
11:51 | 2025-11-28
11:23 | 2025-11-28
11:22 | 2025-11-28
11:13 | 2025-11-28
11:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24