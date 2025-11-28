في طرابلس.. إطلاق نار بسبب خلاف على أفضلية مرور

Advertisement

أقدم مجهولون يستقلّون دراجة نارية في منطقة البحصة – على إطلاق نار أدّى إلى إصابة المدعو “ي.ي”، وذلك على خلفية خلاف على أفضلية مرور.عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على نقل المصاب إلى المستشفى، فيما حضرت القوى الأمنية وبدأت بملاحقة المتورّطين.