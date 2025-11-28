Advertisement

لبنان

الحجار استقبل مدير مكتب IOM في لبنان لتعزيز التعاون في شؤون الهجرة

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:15
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في لبنان ماثيو لوتشيانو.
وخلال اللقاء، جرى البحث في سبل التعاون في مجالات الهجرة وإدارة الحدود وتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ودعم قدرات الأجهزة المعنية في هذا المجال.
وزير الداخلية

مكتب المنظمة

إدارة الحدود

شؤون الهجرة

أحمد الحجار

منظمة الدول

مدير مكتب

النازحين

