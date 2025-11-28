Advertisement

لبنان

لبنان يبدأ تسهيل المدفوعات الحكومية عبر بطاقات الائتمان P.O.S

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:28
وقّعت وزارة المالية اليوم اتفاقية تعاون مع مجموعة من المصارف الخاصة، تسمح باستخدام بطاقات الائتمان المصرفي (P.O.S) لدفع المبالغ المستحقة على المكلفين مباشرة عبر صناديق مديرية الخزينة في مختلف الدوائر الحكومية.
وقد وقع الاتفاق عن وزارة المالية الوزير ياسين جابر، وعن المصارف ممثلوها المختصون. وشملت المصارف الموقعة: بنك لبنان والمهجر، الاعتماد اللبناني، فرنسبنك، Société Générale، اللبناني الفرنسي، بنك ميد وAreeba.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى الحد من الاقتصاد النقدي (Cash Economy) والانتقال نحو الاقتصاد العادي الذي يعتمد الشيكات والبطاقات المصرفية.

وفي تصريح له، قال جابر: "اليوم كل المدفوعات النقدية على المكلفين تشكل عبئًا كبيرًا، وتتطلب صناديق ضخمة في مراكز الدفع. استخدام بطاقات الائتمان المصرفي خطوة ضرورية لتسهيل عملية الدفع عن المواطنين، وتدعم الانتقال التدريجي من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العادي".

وأضاف: "الاجتماع اليوم إيجابي جدًا، ونعمل على دعم عودة القطاع المصرفي لدوره الطبيعي في خدمة الاقتصاد اللبناني. لبنان تاريخيًا كان من رواد المصارف في المنطقة، وما زال قطاعنا المصرفي يمتلك الكفاءات والخبرات والبرامج المعلوماتية الحديثة التي تؤهله لاستعادة عافيته وخدمة المواطنين بشكل أفضل".

وحول موعد بدء التطبيق، أوضح جابر أن الإجراءات اللوجستية مثل تركيب أجهزة الدفع ستبدأ بعد توقيع العقود، مؤكدًا أن التطبيق سيكون متاحًا في جميع صناديق وزارة المالية المنتشرة في الوزارات والدوائر الحكومية.
