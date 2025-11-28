Advertisement

لبنان

جعجع لبري: هذا الأمر لا يعود لك

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:36
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:
"دولة الرئيس بري، قلتم في أحد تصريحاتكم اليوم إن أمام المغتربين اللبنانيين خيارين: إما أن يقترعوا في الخارج في الدوائر الست المفترضة، وإما، إذا أرادوا الاقتراع للنواب الـ128، فعليهم أن يأتوا إلى لبنان".
وأضاف: "دولة الرئيس، إن هذا الأمر لا يعود لك، بل يعود إما للهيئة العامة لمجلس النواب بعد أن تسمحوا، دولتكم، بانعقادها لمناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب الحالي، ولا سيما بعدما أعلنت الحكومة رسمياً، وأبلغتكم شخصياً، أنها لا تستطيع العمل على تنظيم انتخاب النواب في الدوائر الست المفترضة في الخارج، وإما إذا لم تسمحوا، دولتكم، كما هو حاصل الآن، للهيئة العامة بالالتئام لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب، فيعود عندها إلى الحكومة اتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بكيفية اقتراع المغتربين، باعتبارها السلطة التنفيذية في البلاد والمشرفة فعليا على إجراء الانتخابات".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24