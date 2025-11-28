Advertisement

لبنان

سيزوره البابا.. صور قديمة لدير مار مارون عنايا تنتشر بكثافة

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1448067-638999343909089446.webp
Doc-P-1448067-638999343909089446.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً قديمة لدير مار مارون عنّايا ومحبسة القديس شربل.
Advertisement
 
 
ويأتي نشر هذه الصور تزامناً مع اقتراب موعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان يوم الأحد المُقبل.
 
 
ومن المُقرّر أن يزور البابا دير مار مارون عنّايا يوم الإثنين، حيث ستقام صلاة عند ضريح القديس شربل.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس ميشال عون وعقيلته يزوران ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا
lebanon 24
28/11/2025 19:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة وعلى طريق المشرفية الرحاب السفارة الكويتية
lebanon 24
28/11/2025 19:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المطار القديمة بالاتجاهين
lebanon 24
28/11/2025 19:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس بدء السنة الطقسية في كنيسة مار شربل - عنايا
lebanon 24
28/11/2025 19:08:54 Lebanon 24 Lebanon 24

دير مار مارون عنايا

مار مارون عنايا

دير مار مارون

مارون عنايا

القديس شربل

الرابع عشر

مار مارون

يوم الأحد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-28
11:51 | 2025-11-28
11:23 | 2025-11-28
11:22 | 2025-11-28
11:13 | 2025-11-28
11:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24