لبنان

سلام استقبل رئيس اتحاد المصارف العربية.. وتأكيد على دعم لبنان لإعادة الإعمار

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:43
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد محمود الاتربي، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان وسام فتوح، وعدد من المشاركين في مؤتمر الاتحاد الذي يُعقد حالياً في بيروت.
وأكد الاتربي بعد اللقاء أن اتحاد المصارف العربية حرص على عقد المؤتمر في لبنان نظرًا لاستقرار الأوضاع وأمان البلاد، مشيدًا بالإقبال الكبير والدعم الواسع للبنان، كما أشار إلى أن المؤتمر شهد نقاشات متقدمة حول إعادة إعمار لبنان وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الدول التي تمر بأزمات.

وأضاف الاتربي: "نحن متفائلون بهذه الحكومة بعد سنوات طويلة من التعطيل، ويشكل هذا المؤتمر فرصة مهمة بعد غياب دام أربع سنوات. نؤكد ثقتنا بلبنان وبقدرته على استعادة دوره الطبيعي، خصوصًا مع بدء المباحثات مع الصناديق الأجنبية لدعمه".

وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس سلام سفير لبنان المعين في ماليزيا، ماهر الخير، قبل توجهه إلى مقر عمله الجديد.
11:00 | 2025-11-28
