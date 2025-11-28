سلام استقبل رئيس اتحاد المصارف العربية.. وتأكيد على دعم لبنان لإعادة الإعمار

Advertisement

استقبل ، في السرايا الحكومية، المصارف العربية محمد محمود الاتربي، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية طربيه، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية في وسام فتوح، وعدد من المشاركين في مؤتمر الاتحاد الذي يُعقد حالياً في .وأكد الاتربي بعد اللقاء أن اتحاد المصارف العربية حرص على عقد المؤتمر في لبنان نظرًا لاستقرار الأوضاع وأمان البلاد، مشيدًا بالإقبال الكبير والدعم الواسع للبنان، كما أشار إلى أن المؤتمر شهد نقاشات متقدمة حول إعادة إعمار لبنان وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الدول التي تمر بأزمات.وأضاف الاتربي: "نحن متفائلون بهذه الحكومة طويلة من التعطيل، ويشكل هذا المؤتمر فرصة مهمة بعد غياب دام أربع سنوات. نؤكد ثقتنا بلبنان وبقدرته دوره الطبيعي، خصوصًا مع بدء المباحثات مع الصناديق الأجنبية لدعمه".وفي سياق منفصل، استقبل الرئيس سلام سفير لبنان المعين في ماليزيا، ماهر الخير، قبل توجهه إلى مقر عمله الجديد.