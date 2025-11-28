Advertisement

لبنان

عون يؤكد: لا مسّ بحرية الإعلام ولا تجاوز لحقوق الآخرين

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:55
Doc-P-1448087-638999379838166855.jpeg
Doc-P-1448087-638999379838166855.jpeg photos 0
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا النائب ملحم الرياشي، موفداً من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، حيث جرى عرض لأبرز القضايا السياسية المطروحة في ضوء التطورات الأخيرة.
كما التقى الرئيس عون وفداً من "تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان" الذي يضم عشرين مؤسسة وجمعية ومنظمة تُعنى بتطوير التشريعات الإعلامية. وتركّز البحث على واقع الإعلام اللبناني والتحديات التي يواجهها العاملون فيه.

في مستهل اللقاء، عرضت السيدة ديانا مقلّد باسم الوفد ظروف تأسيس التحالف، متوقفة عند الصعوبات التي يواجهها الإعلاميون، ولا سيما ما يتصل بالاستدعاءات والتحقيقات، مؤكدة ضرورة حصر ملاحقة الصحافيين بمحكمة المطبوعات.

كما تطرق النقاش إلى اقتراح قانون الإعلام الجديد الذي أنهت لجنة الإدارة والعدل النيابية درسه تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة. وطلب الوفد من الرئيس عون رعاية هذا المشروع لما يتضمنه من ضمانات لحماية حرية الصحافيين وعدم تقييد عملهم.

وطلبت مقلّد من رئيس الجمهورية والحكومة دعم توقيع لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية الصحافيين خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شباط المقبل، تعزيزاً لسلامة الإعلاميين اللبنانيين.

من جهته، رحّب الرئيس عون بالوفد، مجدداً التأكيد على أن حرية الإعلام قيمة أساسية وجزء لا يتجزأ من منظومة الحريات العامة، لكن من دون المساس بحرية الآخرين، مشدداً على أن "سقف الحرية يجب أن يكون الحقيقة".

ودعا الإعلاميين إلى تجنّب كل ما قد ينعكس سلباً على الأمن القومي أثناء ممارستهم عملهم، مؤكداً أن الحرية المطلقة من دون ضوابط قد تتحول إلى فوضى، في حين أن الإعلام الحر والمسؤول يساهم في تعزيز الدولة ومؤسساتها.

كما شدد الرئيس عون على ضرورة تحمّل الجميع مسؤولياتهم في هذه المرحلة الدقيقة، ودعا إلى الإضاءة على الإيجابيات التي تتحقق وعدم الاكتفاء بإبراز السلبيات، حفاظاً على المصلحة العامة ودعماً لمسار النهوض الوطني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24