Advertisement

لبنان

جعجع استقبل سفير اليابان.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
28-11-2025 | 08:22
A-
A+
Doc-P-1448102-638999402861668849.jpeg
Doc-P-1448102-638999402861668849.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، سفير اليابان ماغوشي ماسايوكيفي في زيارة وداعية بعد إنتهاء مهمّته في لبنان، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان.
Advertisement

وخلال اللقاء، جرى البحث في المستجدات المحلية والاقليمية والدولية.
مواضيع ذات صلة
جعجع استقبل فادي روحانا صقر.. وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
28/11/2025 19:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى وفد بلديتي دير دوريت وعبيه - عين درافيل.. وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
28/11/2025 19:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات للحجار... وهذا ما جرى بحثه
lebanon 24
28/11/2025 19:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع استقبل سفير كندا الجديد في لبنان
lebanon 24
28/11/2025 19:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

ماغوشي ماسايوكي

ريشار قيومجيان

سمير جعجع

أبي اللمع

اللبنانية

قيومجيان

ماسايوكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:13 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-11-28
11:51 | 2025-11-28
11:23 | 2025-11-28
11:22 | 2025-11-28
11:13 | 2025-11-28
11:00 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24