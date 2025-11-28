كانوا في حالة تعاطٍ... توقيف أفراد عصابة خطرة في زغرتا

Advertisement

أفادت مندوبة " " بأنه بعد عملية رصدٍ ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء عصابة خطرة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص وهما المدعو "ع.ع" وبرفقته "ع.خ" وفتاة تُدعى "م.خ" يعملون في مجال الاتجار بالمخدرات والدعارة وذلك في بلدة محلة العقبة.وقد عُثر بحوزتهم على كمية من المواد الممنوعة المعدّة للبيع كما تبيّن أنهم كانوا في حالة تعاطٍ.وتم تحويلهم إلى المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.