لبنان

كانوا في حالة تعاطٍ... توقيف أفراد عصابة خطرة في زغرتا

Lebanon 24
28-11-2025 | 08:28
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه بعد عملية رصدٍ ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال عصابة خطرة مؤلّفة من ثلاثة أشخاص وهما المدعو "ع.ع" وبرفقته "ع.خ" وفتاة تُدعى "م.خ" يعملون في مجال الاتجار بالمخدرات والدعارة  وذلك في بلدة زغرتا محلة العقبة.
وقد عُثر بحوزتهم على كمية من المواد الممنوعة المعدّة للبيع كما تبيّن أنهم كانوا في حالة تعاطٍ.

وتم تحويلهم إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
