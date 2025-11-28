Advertisement

لبنان

مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية

Lebanon 24
28-11-2025 | 08:37
صدر عن مصرف لبنان تعميمان وسيطان موجهان الى المصارف، وحملا الرقمين 746 و747، الأول يتعلق بتعديل القارا الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ( اجراءات استثنائية
لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية"، والثاني، يتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/ 2024 ، يتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30 - 6- 2023 بالعملات الأجنبية، المرفق بالتعميم الأساسي رقم 166.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
