بالصور: هذا ما ضبطه الجيش في حي الشروانة

صدر عن البيان الآتي:

"في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن وتجار المخدرات، نفّذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من عمليات دهم واسعة في حي الشراونة – ، وأوقفت المواطنَين (ن.ج.) و(ع.ج.) والسوريين (ع.س.) و(ب.م.) و(ع.ك.)، لإطلاقهم النار على دوريات للجيش بتواريخ سابقة، واتجارهم بالمخدرات والأسلحة الحربية، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".