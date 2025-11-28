Advertisement

لبنان

بالصور: هذا ما ضبطه الجيش في حي الشروانة

Lebanon 24
28-11-2025 | 08:37
Doc-P-1448108-638999414440517180.jpg
Doc-P-1448108-638999414440517180.jpg photos 0
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن وتجار المخدرات، نفّذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم واسعة في حي الشراونة – بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ن.ج.) و(ع.ج.) والسوريين (ع.س.) و(ب.م.) و(ع.ك.)، لإطلاقهم النار على دوريات للجيش بتواريخ سابقة، واتجارهم بالمخدرات والأسلحة الحربية، وضبطت كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
