أحكام بحق شبكة استغلال جنسي للفتيات السوريّات

Advertisement

أصدرت محكمة جنايات ، برئاسة القاضي وعضوية المستشارين ولطيف نصر، سلسلة أحكام بحق عدد من الأشخاص المتورطين في استغلال جنسي لفتيات سوريات، تم تهريبهن بطريقة غير قانونية من إلى لبنان. استغل المتهمون الظروف المعيشية الصعبة للفتيات، ووعدوهن بفرص عمل في المقاهي والملاهي.ووفق التحقيقات، كانت المجموعة المتهمة تعمل بالتعاون مع شبكات تهريب، حيث قامت باحتجاز الفتيات، وضربهن، وتهديدهن لإجبارهن على ممارسة الدعارة، كما قامت باستقطاب أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية بهدف تهريبهن واستغلالهن عبر الحدود بطريقة غير قانونية.وصنفت هذه الأفعال كجناية الاتجار بالأشخاص بموجب المادة 586 المضافة إلى اللبناني، وأصدرت المحكمة عقوبات شملت الاعتقال المؤقت لمدة تتراوح بين 3 و15 عامًا، إضافة إلى غرامات تصل إلى 600 ضعف الحد الأدنى للأجور الرسمية.